Samedi 28 septembre, venez découvrir la Société Saint Vincent de Paul place de l’hôtel de ville de Chalon sur Saône.

Pour la première fois, le samedi 28 septembre 2024, les bénévoles de la Société Saint Vincent de Paul (SSVP), association reconnue d’utilité publique, vont tenir un stand d’information sur la place de l’hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale. L’objectif est de rencontrer le grand public et faire découvrir leurs actions solidaires.

Au programme : distribution de défis solidaires, découvrir des témoins inspirants de la solidarité du département, etc…Le grand public est vivement invité à venir à la rencontre de l’association sur le parvis de la mairie de 10h à 18h.

Des activités chaleureuses

Les bénévoles prennent part à une diversité d’actions solidaires au sein du département notamment en faisant de la visite à domicile et en institution, maraude, distribution alimentaire avec la FACE, soutien scolaire à Macon et de nombreuses activités chaleureuses permettant de créer des rencontres et briser la solitude et l’isolement dans le cadre de l’Accueil Sourire, 21 rue Denon à Chalon, lieu d’écoute, de passage et de bienveillance ouvert à tous depuis juin 2024.

De nombreux « accueil sourire « ou « café sourire » au niveau national voient le jour dans l’optique de briser l’isolement et la solitude des personnes.

A la recherche de bénévoles

La période actuelle est critique pour les personnes précaires, la Société de Saint-Vincent-de-Paul a plus que jamais besoin de nouveaux bénévoles pour poursuivre ses actions solidaires et prêter main forte aux équipes locales !

La Société de Saint-Vincent de Paul de Saône-et-Loire en chiffres :

Créée en 1844, elle est présente depuis 180 ans à Chalon.Trois équipes locales, appelées « Conférences » agissent auprès des personnes fragiles, Chalon-sur-Saône, Macon et Gueugnon-Issy l’Evêque.

Ce sont 1200 visites à domicile et en institution en 2023 et 320 personnes ont été accueillies dans les locaux de la SSVP en 2023

JCR



Quelques renseignements pratiques

Site internet : SSVP Saône- et -Loire : Département de Saône-et-Loire(71)|Société de Saint-Vincent-de-Paul (ssvp.fr)

Pour devenir bénévole, rendez-vous sur : benevole.ssvp.fr

L’Accueil Sourire : 21 rue Denon à Chalon sur saône