Le dépistage des IST est gratuit pour les moins de 26 ans depuis le 1er septembre

Parce que les infections sexuellement transmissibles sont en nette recrudescence au sein de l'Union européenne, les moins de 26 ans peuvent se faire dépister gratuitement et sans ordonnance depuis le 1er septembre. En plus du VIH qui était déjà remboursé pour tous et à tous les âges, désormais le dépistage concerne aussi l'hépatite B, la syphilis, l'infection à chlamydia et la gonorrhée. Il suffit de se rendre dans n'importe quel laboratoire de biologie médicale pour effectuer les prélèvements. Aucune avance des frais n'est nécessaire. En revanche, les mineurs doivent obtenir l'accord parental pour un dépistage en laboratoire. En cas d'impossibilité ou de refus, les plus jeunes peuvent se rendre dans un Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD).