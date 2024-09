Bienvenue à Marylène et sa boutique pleine de spiritualité et d'ésotérisme à Chalon sur Saône

C'est une boutique très étonnante qui vient de s'ouvrir à Chalon sur Saône et qui mérite bien la visite, si comme nous la curiosité et l'ouverture aux cultures d'ailleurs vous animent. Originaire de Haïti, au coeur des Caraïbes, après avoir longtemps vécu à Paris, c'est à Chalon sur Saône que Marylène a trouvé un joli havre de paix pour s'épanouir en famille. Rue Boichot, au 5 très exactement, la boutique de Marylène vous envoute dans la culture caribéenne et particulièrement haïtienne sans oublier le coeur de l'Afrique noire. Elle fait appel à la spiritualité ancestrale qui veille en chacun de nous. De très nombreux produits, enchantements et désenchantements de toutes sortes sont proposés. Une boutique qui veille à toucher toutes les spiritualités et croyances.

La boutique est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30.

Un coup de coeur du côté de la rédaction d'info-chalon.com.

Laurent Guillaumé