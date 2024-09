Les agriculteurs français attendent d’urgence des réponses et des actions efficaces : Aurélien Dutremble alerte la nouvelle ministre du gouvernement Barnier !

Présent longuement à la foire d’Autun le dimanche 22 septembre dernier où il a échangé avec des éleveurs de Charolais, Aurélien Dutremble, le député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire a choisi de consacrer sa première question écrite de la législature au monde agricole.

Le parlementaire autunois qui n’hésite pas à aller au contact et qui a déjà visité plusieurs exploitations agricoles depuis son élection s’adresse à la nouvelle ministre de l’agriculture au lendemain des moissons catastrophique de l’été 2024 alors que la France fait face à l'une des plus faibles récoltes de blé des 40 dernières années, et que la vendange est en baisse dans presque tous les bassins viticoles.

« C'est une année noire pour l'agriculture française et l’immense mobilisation débutée cet hiver, n’a toujours pas reçu de réponses satisfaisantes de la part du gouvernement Macron. Face à une situation d’urgence et après 9 mois d’absence de prise en compte réelle de la crise agricole, il m’a semblé naturel dans un département comme le nôtre, d’interpeller dès sa prise de fonctions Annie Genevard qui succède à Marc Fesneau. Je l’appelle dès à présent à agir pour les agriculteurs, à reprendre le contrôle de la Politique Agricole Commune (PAC), à simplifier réellement les normes administratives qui rendent leur travail impossible et surtout à augmenter les revenus pour qu’enfin ils puissent tous vivre décemment de leur travail. Je veux qu’elle sache que je suivrai son action avec attention. Nous avons attendu la nomination du gouvernement Barnier suffisamment longtemps maintenant nous jugerons leurs actes dans la vie quotidienne des Français et jusque dans la cour de nos fermes en Saône-et-Loire pour la nouvelle ministre. »



Aurélien Dutremble

Député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire