Les premiers travaux d'ampleur depuis près de 50 ans sur l'aéroport du Grand Chalon

Pascal Boulling, maire de Crissey et Vice-Président du Grand Chalon en charge de l'aéroport notamment, affiche sa satisfaction, de voir cette structure prendre une nouvelle voilure. Créé en 1935, l'aéroport du Grand Chalon n'avait pas connu de gros travaux depuis plusieurs décennies en dehors de réfections ici ou là. Avec un trafic d'affaires qui représente désormais 80 % de son activité, l'aéroport doit s'adapter de plus en plus à des modèles d'avions plus conséquents. Une adaptation qui nécessite de lourds investissements rappellent Pascal Boulling et Mickaël Bouley, responsable d'exploitation Edeis.

Après la démolition il y a quelques mois d'une maison attenante qui ne servait plus à rien, c'est un nouvel hangar qui va prendre place dans l'alignement de la caserne. Un hangar en capacité d'accueillir de 2 à 7 avions supplémentaires, en fonction de leurs tailles. Des travaux qui vont commencer d'ici la fin de l'année, a rappelé Pascal Boulling. Un sujet central en terme d'accompagnement au développement de l'activité sur le site.

Le plus gros chantier reste celui de la réfection complète des voies de circulation des aéronefs. Désormais trop prêts des bâtiments, le taxiway, va être décalé de quelques mètres à l'intérieur du site, permettant un accueil d'aéronefs plus larges. C'est une somme de 1 million d'euros qui va être investie partagée entre le Grand Chalon et Edeis. Une réfection qui va nécessiter la fermeture de l'aéroport pendant 5 semaines précise Mickaël Bouley, mettant au chômage technique toute l'équipe, le temps des travaux.

Des travaux qui vont s'étendre au fil des mois au parking également, afin d'avoir un outil totalement repris en main, et permettant un fonctionnement digne de ce nom. D'autres perspectives sont également à l'étude, comme celle de la création d'un parc photovoltaïque ou d'ateliers dédiés à l'aéronautique.

Laurent Guillaumé