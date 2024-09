L'accès aux soins de 130 000 habitants et 99 communes de Saône et Loire au coeur des enjeux de la convention co-signée ce vendredi

Ce 27 septembre 2024, la Caisse d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté signent avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Chalonnais un accord conventionnel interprofessionnel (ACI).

La CPTS du Chalonnais, à savoir la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, constituée à l'initiative des professionnels de santé libéraux du Chalonnais, continue sa belle aventure en se structurant toujours plus. Ce vendredi, rendez-vous était donné à Saint-Marcel pour la signature d'un accord conventionnel interprofessionnel entre la Caisse d'Assurance Maladie de Saône et Loire, l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche Comté.

L'enjeu de réponse de proximité entre les professionnels de santé

Avoir de la souplesse dans la coordination des acteurs de santé, c'est bien toute la volonté qui anime la CPTS du Chalonnais depuis son lancement, sur un bassin de vie regroupant 130 000 habitants sur une centaine de communes. La CPTS se veut comme une réponse dans lutte contre la désertification médicale, surtout en territoire rural comme la Saône et Loire.

Un seul mot d'ordre.... la coordination des acteurs de la santé

Optimiser les ressources présentes sur le territoire, organiser la permanence des soins, faciliter l'accès à un médecin traitant sont les lignes directrices de la CPTS alors que les études sont claires, 12% des 17 ans et plus et 7,8% des 70 ans du territoire de la CPTS sont sans médecin traitant. Des personnes qui deviennent de facto les premiers utilisateurs des services des urgences pour des actes qui relèvent de la médecine de ville.

Face à la pénurie des spécialistes, la CPTS apporte un degré de réponses sur des soins non programmés mais aussi un lien toujours plus fort avec les structures de soins ambulatoires, hospitaliers et la médecine de ville.

La maillage des acteurs de la santé est devenu un vrai enjeu pour apporter la réponse la plus efficace dans ce contexte démographique. Des actions qui entendent aussi démultiplier les préventions sur la nutrition et les dépistages des cancers.

En présence de Cédric Laperteaux, Directeur territorial de Saône et Loire, l'ARS a rappelé son accompagnement sur la création des CPTS et sur tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. L'accord signé ce 27 septembre est le 32ème de la région où 80% de la population est couverte par une CPTS.