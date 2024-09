Attention, une arnaque en ligne se fait passer pour l’enseigne Boulanger

On ne le dira jamais assez, soyez particulièrement vigilants avec des arnaques en ligne toujours mieux ficelée les unes que les autres. La première chose que vous devez avoir en tête, c'est que la plupart de vos règlements en ligne sont indexés aujourd'hui à la double vérification par votre banque. Concrètement, vous devez recevoir un SMS avec un code à 6 ou 8 chiffres pour débloquer un règlement. Un système quelque peu contraignant parfois mais qui limite clairement les fraudes.

Autre indice avant de cliquer partout sur le lien qu'on vous a envoyé, c'est de bien vérifier les détails. Ici en l'occurence, un service après-vente de Boulanger dont le numéro de téléphone est un portable. Vous conviendrez que pour une enseigne telle que Boulanger, ça devrait interroger quelque peu. On admettra pour autant que pour une fois, le document est plutôt bien fait ! Il serait opportun que les services com' des grandes enseignes communiquent un peu plus sur ce genre de pratiques pour sensibiliser le Grand Public, mais là c'est une autre paire de manches.

L.G