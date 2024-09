"Visite de Michel Barnier à Mâcon : Les services publics en feu, des promesses en fumée" pour le parti Reconquête Saône et Loire

« Un engagement (…) qui nous engage, nous, pouvoirs publics, dans un contexte où vous êtes de plus en plus sollicités, parfois trop. » Tel a été l’un des constats du Premier ministre, Michel Barnier, lors de son intervention au Congrès national des Sapeurs-Pompiers qui s’est tenu à Mâcon ce week-end. Tout est dit, mais surtout, tout est là. Et c’est bien le cœur du problème. Tous les services publics de l’État sont exsangues : pompiers, personnel médical hospitalier, policiers. Tous ceux dont la mission est d’être sur le terrain, de trouver chaque jour des solutions à des problèmes souvent inextricables, faute de moyens, humains et financiers, sont épuisés physiquement et surtout usés moralement par trop de déclarations comme celle-ci, entendues depuis des années. Ces mots ne trompent plus personne, pas plus les Français que ces héros du quotidien qui n’ont le plus souvent ni le droit, ni le temps de faire entendre leur voix.

Que de mots sans actes, de déclarations la main sur le cœur, sans aucun effet. Et l’on s’étonne qu’un récent sondage Odoxa révèle que 90 % des Français ne font plus confiance aux hommes politiques pour trouver des solutions à leurs problèmes ?

Le constat est affligeant et pourtant, la caste politique continue, imperturbablement, de prendre les Français pour des imbéciles en leur servant les mêmes phrases, issues du même logiciel : celui de la communication creuse qui a remplacé le temps long et silencieux de l’action par la fugacité de la réaction bruyante qui, tel un pétard mouillé, termine dans la poubelle de l’indifférence, financée par nos impôts.

Combien de temps encore tiendront tous ces gens admirables, qui ont choisi ces professions par vocation pour nous protéger et prendre soin de notre santé, face à ce mépris déguisé en soutien ? Reconnaître leur mérite et leur courage ne les touche même plus. Ils en ont assez de tous ces mots. Comme l’amour demande des preuves, la reconnaissance demande des actes.



Corine Durca

Déléguée Départementale de Reconquête !

Saône-et-Loire