AVIS DE DECES - Rosa DA SILVA

LUX



Didier et Valérie, Valérie et Jean-François, Albano (†)

et Marie-Christine, ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Rosa DA SILVA



survenu le 27 octobre 2024,

à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée, le 04 octobre 2024,

à 16 heures, en l'Église de LUX.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.