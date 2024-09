Lutte contre les passoires thermiques : le Grand Chalon garde l’initiative de sa stratégie pour rénover les grandes copropriétés du territoire

Porteuse depuis 2016 d’une stratégie ambitieuse pour l’amélioration de la qualité de l’habitat privé ayant permis la rénovation ou l’adaptation de 2307 logements, le Grand Chalon poursuit ses engagements en la matière. Après le succès de son premier Programme d’intérêt général (PIG) visant à soutenir la rénovation de 5 copropriétés pilotes à Chalon, il s’engage désormais à compléter financièrement et techniquement le dispositif national porté par l’ANAH via son dispositif Renov+ Copropriétés.

« Dans de nombreux territoires centrés sur des villes moyennes, l’état dégradé du parc de logements privés induit des effets pervers pour les propriétaires occupants, qui voient leur pouvoir d’achat grevé par des consommations énergétiques excessives, et pour le marché, en initiant des biens en mauvais état qui découragent autant les nouveaux ménages que les investisseurs », souligne Sébastien Martin, Président du Grand Chalon. Pour enrayer cette dynamique, la collectivité avait lancé en 2016, avec l’Etat et plusieurs partenairesinstitutionnels (La région Bourgogne-Franche-Comté, le département de Saône-et-Loire, le Syndicat Mixte du Chalonnais, la Ville de Chalon-sur-Saône et PROCIVIS) un Programme d’Intérêt Général centré sur l’objectif d’inciter les copropriétaires de grandes résidences privées à Chalon-sur-Saône à entreprendre des travaux de rénovation énergétique performante. Au total, 5 copropriétés représentant un total de 285 logements ont été soutenues. Les copropriétaires ont été accompagnés par une assistance à maîtrised’ouvrage pour conduire des travaux de rénovation thermique et ont bénéficié d’aides financières spécifiques de l’Etat et des collectivités. Avant même le début des chantiers, les projets de travaux étaient inscrits dans un contrat de performance énergétique, garantissant aux copropriétaires une forte baisse de leurs consommations. Au total, 6 900 000 € de travaux ont été engagés sur ces copropriétaires grâce à une aide de 3 240 000 € des différents partenaires.Pour soutenir la dynamique de rénovation thermique des copropriétés engagée via ce PIG qui a pris fin en 2022, le Grand Chalon a souhaité pérenniser son action et continuer à apporter un soutien financier à ces projets en mettant en place, après le PIG, des aides RENOV+ copropriété.

Venant compléter le dispositif national MaPrimeRénov Copropriétés de l’ANAH, le dispositif du Grand Chalon fait diminuer le reste à charge des propriétaires occupants s’engageant dans les travaux en aidant également ceux dont les revenus sont dans la classe intermédiaire. En complément, le Grand Chalon vient également soutenir financièrement les syndics engagés dans la démarche avec une prime de 1500€ alors que seuls les syndics considérés comme fragiles se voient recevoir une prime de l’ANAH dans le cadre du dispositif national.

« Intervenant en complément des aides nationales, le montant octroyé aux propriétaires occupants et au syndic via le dispositif Renov+ copropriété du Grand Chalon agit comme le facteur déclencheur des travaux. Il permet de faire passer de la réflexion aux actes quand le montant pourrait paraître trop conséquent » explique Sébastien Martin, Président du Grand Chalon.

Depuis, une vingtaine de copropriétés représentant environ 1300 logements, se sont lancées dans une démarche visant à la réalisation de travaux thermiques. Aujourd'hui, 5 copropriétés représentant 312 logements, ont bel et bien voté des projets de rénovation énergétique globale et ont terminé ou sont en cours de travaux (Les résidences Monoclair, Laennec, Logeco à Chalon et Les Orlans à Saint-Marcel). Au total, les 5 programmes de rénovation représentent 5 500 000 euros de travaux. Ils bénéficieront de 1 900 000 euros d’aide de l’ANAH et de 226 000 euros d’aide du Grand Chalon.

La résidence Saint-Hilaire engagée pour la rénovation de ses 96 logements

Parmi ces 5 copropriétés, la résidence Saint-Hilaire à Chalon-sur-Saône a voté un programme de travaux pour 96 logements. Porteur d’un gain énergétique de 40%, les travaux permettront le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation thermique mais également l’installation d’un nouveau système de ventilation. Représentant un montant total de 2 millions d’euros, ce programme sera soutenu à hauteur de 648 100 euros d’aides venant à la fois de l’ANAH (518 500 euros), du Grand Chalon (86 600 euros) et des Certificats d’Economie d’Energie (43 000 euros).

La réussite de ce projet repose sur une collaboration étroite entre de nombreux acteurs locaux parmi lesquels l’architecte Eric MENARD (Cabinet NAOS), l’entreprise Léon Grosse (BTP), l’entreprise Bonglet (Façade) et le syndic Lamy. Ces intervenants travailleront ensemble pour assurer le bon déroulement des travaux, qui devraient se terminer d’ici la fin d’année 2025.