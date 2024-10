OCTOBRE ROSE - cancer du sein bilatéral... quand la maladie touche deux fois

Comme chaque année, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein, à travers la campagne nationale d'Octobre rose. Un événement important pour informer et faire de la prévention car, comme le rappelle l'Institut national du cancer, en 2023, ce sont 61 214 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués. Et si le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, c'est aussi le plus meurtrier avec un taux de décès de 14 %. Pathologie répandue, elle peut aussi prendre une forme plus rare en touchant les deux seins, simultanément ou non. C'est ce qu'on appelle le cancer du sein bilatéral.



QU'EST-CE QUE LE CANCER DU SEIN BILATÉRAL ?

Le cancer du sein bilatéral se manifeste par l'apparition simultanée d'une tumeur dans chaque sein, ou l'une à la suite de l'autre, dans un laps de temps court, c'est-à-dire au maximum dans les six mois. Cette forme est beaucoup plus rare puisqu'elle concerne environ 5 % des cancers du sein. Bien que cette pathologie ait une prédominance d'ordre génétique, il existe d'autres facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir, à savoir la consommation d'alcool, le surpoids ou l'obésité, le tabac et la sédentarité chez les femmes ménopausées, ce qui permettrait d'éviter près de 20 000 cas chaque année.



DES SYMPTÔMES ET DES TRAITEMENTS IDENTIQUES

Souvent diagnostiqué précocement, c'est-à-dire avant la cinquantaine, le cancer du sein bilatéral peut, comme la forme unilatérale, passer inaperçu ou se manifester de la même façon : une masse dure, des ganglions situés sous les aisselles, des écoulements spontanés au niveau des mamelons et une modification de l'aspect des seins et des mamelons. Des nausées, des maux de tête, une perte d'appétit, un essoufflement et des douleurs osseuses peuvent également accompagner ces symptômes.

Qu'il soit simultané ou non, le cancer du sein bilatéral est pris en charge de la même façon que son pendant unilatéral. Des traitements locaux, réalisés sur les deux seins, sont proposés en complément d'un traitement général préventif, destiné à limiter le plus possible les récidives. Ainsi, la chirurgie qui consiste en l'ablation d'un ou des deux seins, la chimiothérapie, l'hormonothérapie ou encore la radiothérapie font partie des solutions thérapeutiques.



DES TUMEURS INDÉPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE

Bien qu'elle soit rare, la forme bilatérale de cette pathologie intéresse les chercheurs. Une étude menée par l'Institut Curie et publiée en mars 2023, la première sur le sujet, a démontré que les deux tumeurs seraient indépendantes l'une de l'autre. En analysant les dossiers de 404 patientes atteintes d'un cancer du sein bilatéral, les chercheurs ont découvert que la réponse du système immunitaire n'était pas la même si les tumeurs droite et gauche étaient de sous-groupes différents (luminal, triple négatif ou HER2). Dans un communiqué, l'Institut Curie donne un exemple : « Les cancers du sein de type luminal (caractérisés par l'expression du récepteur œstrogène) ne répondent habituellement pas au traitement néoadjuvant (avant chirurgie), mais en présence d'une tumeur controlatérale de type triple négatif, la réponse immunitaire et la réponse au traitement sont augmentées. »

Ainsi, il conviendrait de considérer les tumeurs comme deux entités différentes pour déterminer les solutions thérapeutiques adéquates, puisqu'elles peuvent avoir une réaction différente au traitement. Cela pourrait permettre d'améliorer la prise en charge des patientes dans les années à venir grâce à d'autres essais cliniques.



M.K