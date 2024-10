AVIS DE DECES - Monsieur Manuel STACCHETTI

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacqueline STACCHETTI, son épouse ;

Thibaut et Gaëlle, Joffrey et Marine, ses enfants ;

Célya, Mathys, Emma et Lyana, ses petits-enfants adorés ;

sa belle-mère ;

ainsi que toute sa famille,

vous font part du décès de

Monsieur Manuel STACCHETTI

décédé le 30 septembre 2024,

à l'âge de 70 ans.

Les obsèques auront lieu jeudi 3 octobre 2024, à 13h15, au crématorium de Crissey.

La famille remercie tout le personnel soignant du service oncologie du Centre Hospitalier William Morey, ainsi que le cabinet d'infirmiers de Fragnes-la-Loyère.

Ni fleurs, ni plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.