Vous êtes agricultrices, agriculteurs, vous vous posez des questions ? Arnaud Rousseau, Président de la FNSEA, sera présent en Saône-et-Loire le 9 octobre.

Venez débattre avec lui le mercredi 9 octobre à 15 heures au Gaec d’Ocle-Dumout à Saint-Eusèbe (228 route de Blanzy) pour parler plan de souveraineté de l’élevage, loi EGAlim, crise sanitaire, MHE-FCO, prédation, simplification administrative, renouvellement des générations… Et ensuite, à partir de 17h30 à la Ferme de Marnay à Buxy (16 route de Cluny) pour continuer sur les questions brulantes des filières végétales (viticulture et grandes cultures), sur les soutiens aux mauvaises récoltes 2024, sur l’assurance récolte, sur l’emploi… Et tous les sujets qui vous questionnent. A noter que le renouvellement des générations et les jeunes ne seront pas oubliés puisque toutes les questions concernant l’installation et la reprise d’exploitation, trouveront réponses avec Vincent Ferry, membre du bureau des Jeunes Agriculteurs national.