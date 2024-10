BASKET FAUTEUIL - "L'Elan Chalon est le seul club français à voir ses équipes jouer au plus haut niveau national" rappelle Christine Juillot

A l'occasion du point presse de rentrée de l'équipe de basket fauteuil, Christine Juillot - Présidente de l'Elan Chalon Association et Sandra Cléaux - Coach de l'équipe de basket fauteuil de l'Elan Chalon ont tenu à marquer le coup, à quelques jours du début du championnat de France. 4e du Championnat de France l'année dernière alors que l'Elan Chalon était nouvellement promue au plus haut niveau national de handibasket, le club Chalonnais a marqué les esprits et n'entend pas en rester là.

Sur les questions de la structuration de l'équipe, Christine Juillot a insisté sur "les changements de mentalité en cours même si il faut toujours se battre" avec un certain nombre d'actions qui vont être menées avec l'équipe première de l'Elan Chalon notamment. La présentation officielle des joueurs aux partenaires et aux abonnés a d'ailleurs marqué cette rentrée sportive, avec une vraie intégration de l'équipe fauteuil, auprès du public et des partenaires. Une belle manière de porter au plus haut les valeurs d'inclusions.

"L'Elan Chalon est le seul club de basket évoluant en élite qui dispose d'une équipe de basket fauteuil évoluant au plus haut niveau national, il nous revient d'en faire un marqueur fort, et de revendiquer tout le travail fait" insistent en choeur Christine Juillot et Sandra Cléaux. Auprès des partenaires du club, des scolaires et du public, de nombreuses actions vont ponctuer la saison, avec l'idée aussi de proposer au public du Colisée, un ou plusieurs matchs d'ouverture en lieu et place des espoirs, avant l'équipe professionnelle.

Laurent Guillaumé