Américaines, européennes ou asiatiques elles étaient les stars de l’exposition/rencontre organisée par le Club71 des voitures anciennes.

Plus de 600 véhicules de collection étaient au rendez-vous au château de La Loyère ce dimanche 29 septembre.

Le château de La Loyère est devenu un incontournable lieu de rencontre et de rassemblement de véhicules de collection. Après les deudeuches de l’Ami Deuche Chalonnais au mois d’avril 2024, le club71 chalonnais des voitures anciennes regroupant des passionnés de véhicules de toutes marques a réitéré son rassemblement d’automne dans le parc du château.

Un peu plus de 600 véhicules sont venus s’exposer aux visiteurs ce dimanche de fin septembre ; une grande majorité ont stationné toute la journée, d’autres n’ont fait qu’un passage, peu importe, les quelques 3500 visiteurs ont pu admirer ces merveilles que leur propriétaire bichonne.

Éric Richard président de l’association Club71 des voitures anciennes a accueilli Gilles Platret maire de Chalon sur Saône, Marie Mercier sénatrice, Laurence Olivier maire de Fragnes La Loyère, Florence Plissonnier conseillère départementale et vice-présidente au Grand Chalon, Alain Gaudray conseiller départemental, Maxime Ravenet adjoint à la ville de Chalon, des élus locaux. En fin de matinée, les nombreuses personnalités locales ont fait le tour de cet immense garage à ciel ouvert.

De la Delage en passant par toutes les marques prestigieuses comme Renault, Peugeot, Simca, Mercedes, Chevrolet, Cadillac et bien d’autres encore jusqu’aux plus récentes, 30 ans minimum quand même, c’est toute une évolution technologique qui a révolutionné la vie des humains que nous sommes et le besoin de garder un pied dans notre passé.

Un rassemblement qui regroupait non seulement des voitures et des camions mais les tracteurs du club "Les Vieux Pistons" de Lux, les vélos du musée du vélo de Tournus, une collection de solex (emblématique 2 roues à moteur sur la roue avant), les stands de pièces détachées, de revues techniques, etc… sans oublier la buvette, les gaufres, la petite restauration bien nécessaire pour pouvoir arpenter le parc du château tant il y avait à voir.

Encore une édition 2024 pleinement réussie pour les organisateurs et les passionnés du club71, club qui existe depuis 1978 et se consacre au patrimoine automobile.

C.Cléaux