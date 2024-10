Le Choeur de Chambre Opus 71 fait un appel aux dons

Lors de ses derniers concerts de juin 2024, le choeur de Chambre chalonnais Opus 71 a glissé dans son document programme remis aux spectateurs, une fiche faisant un appel aux dons.

Une idée concrète pour aider une association connue et reconnue localement et sur la Région Bourgogne franche Comté, qui plus est agrée au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire par la Préfecture de Saône et Loire sous le N° 71 J 230615 01.

Pourquoi et comment soutenir l’association Opus 71 ?

Soutenir Opus 71 c’est partager une passion pour la musique classique ou contemporaine et le chant choral pour un projet musical de qualité dans la Région.

Un soutien qui permet au choeur de Chambre Opus 71 de maintenir ses exigences en conservant un niveau de qualité élevé grâce à un solide rythme de travail sous la direction du chef de choeur Christian Garneret tout en travaillant avec une accompagnatrice au piano à toutes les répétitions.

C’est aussi et surtout présenter les oeuvres telles qu’elles ont été voulues par les compositeurs et notamment en matière d’orchestration en montant des nouveaux projets ambitieux.

La fiscalité actuelle permet, aux particuliers, de déduire de vos impôts 66% des sommes versées à une association agréé comme le Choeur de Chambre Opus 71 (loi du 1er aout 2005).

Votre don vous permettra, outre le fait d’aider le Choeur, d’être informé de ses activités, de ses répétitions et il va de soi, de ses concerts.

Trois concerts en 2025

Pour cette rentrée 2024, le Choeur de Chambre Opus 71 prépare un oeuvre majeure puisqu’il s’agit de la Grande Messe en UT de Mozart, une oeuvre qui sera interprétée avec l’orchestre de la Jeune Chambre Symphonique. Trois concerts sont prévus les 13, 14 et 15 juin 2025 à Chalon sur Saône, église St Cosme ; Tournus dans l’abbatiale et Beaune à la collégiale Notre Dame.

On comprend mieux les exigences que se donnent le choeur. Elles ont un coût que les cotisations des choristes et les subventions ne peuvent pas couvrir, d’ou la raison de soutenir ses actions par des dons des particuliers voire de possibles mécénats d’entreprises.

JC Reynaud



Pour adresser vos dons

Contact Opus 71 : John Young, trésorier,

29 rue de Corcelle à Chatenoy le Royal

Email : [email protected]