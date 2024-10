Visite de Carlos Tavares à Sochaux : Marie-Guite Dufay alerte sur la situation des sous-traitants

Le directeur général du groupe Stellantis, Carlos Tavares, a fait le déplacement, ce jeudi 3 octobre, à Sochaux (Doubs), afin de conforter le rôle central du site dans la stratégie industrielle des véhicules e- 3008 et e-5008, et la mise en place, dès novembre, d’une demi-équipe de nuit.

Il s’agit d’un signal fort et positif pour le site de Sochaux, et pour ses salariés, déclare la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay. Les pouvoirs publics, dont la Région, ont fortement accompagné la transformation du site, il est ainsi logique de voir la direction du groupe augmenter sa capacité de production et ainsi donner de la visibilité à ses équipes.

Si le contexte à la fois technique, du fait de la fin des moteurs thermiques, et international, du fait de la concurrence féroce de la Chine, place nos constructeurs français dans une situation tendue, il ne faudrait toutefois pas oublier l’importante chaîne de sous-traitance présente sur le sol national, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté.

La Présidente de la Région a eu l’occasion de faire part de sa préoccupation à Carlos Tavares et au ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, lequel en a appelé à une solidarité entre constructeur et sous-traitants au sein de la filière.

Par ailleurs, Marie-Guite Dufay a présenté au ministre les efforts engagés depuis deux ans par la Région, aux côtés de l’Etat, avec la création d’une mission spécifique à la filière automobile, pour accompagner le tissu de PME dépendantes des grands donneurs d’ordre dans leurs efforts de diversification : 194 entreprises ont fait l’objet d’une rencontre par la « Force d’intervention Mutations automobile », qui a permis d’identifier, pour 30% d’entre elles, le dispositif d’accompagnement technique le plus adapté, du conseil stratégique à l’adaptation de l’outil industriel pour accéder aux marchés de l’électromobilité. La Région Bourgogne-Franche-Comté a mobilisé 8 M€ depuis 2022 en aides directes auprès des entreprises de la filière automobile.

Cette mission est plus que jamais d’actualité.