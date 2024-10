Les droits des animaux ? Amen !

Il s’agit d’attirer l’attention des gouvernements et celle des citoyens, afin d’améliorer les conditions de vie des animaux, lutter contre la maltraitance et l’abandon, et veiller à la diversité en milieu sauvage. Une journée décisive pour faire avancer les droits des animaux.

Pourquoi le 4 octobre ?

C’est une date qui ne doit rien au hasard : elle fête Saint François d’Assise – l’un des plus grands saints de l’histoire de l’Église –, considéré comme le premier défenseur de la cause animale.

« Le monde animal, comme toute la création, est une manifestation de la puissance de Dieu, de sa sagesse et de sa bonté, et comme tel, mérite le respect de l’homme » (Saint François d’Assise).

Vous pouvez agir dans votre région, et en faveur de toutes les espèces ! Comment ?

Poser votre candidature pour devenir bénévole dans un refuge près de chez vous (http://www.spa-chalon71.fr/; spa-missions)

Apporter de la nourriture, des jouets, des couvertures, des serviettes, des gants ou tout autre équipement dont pourrait avoir besoin une association.

Faire un don pour une association qui défend la faune sauvage : one-voice.fr; aves.asso.fr ; lpo-bourgogne-franche-comte ; solidarite-animal.com ; marchedescroquettes.com ; aspas-nature.org-saone-et-loire ; fondationbrigittebardot.fr et bien d’autres…

Signaler une maltraitance : spa/signaler-une-maltraitance; (voir Les élevages de l’horreur : 30millionsdamis-usines-de-chiens ; Fondation Assistance aux animaux : ICI)

Passer du temps avec votre animal de compagnie. Rien de mieux pour le rassurer et construire une relation forte et sereine : jouer avec lui, le promener, le brosser, le câliner, lui offrir un nouveau jouet…

Les autres journées dédiées aux animaux

Selon les espèces ou les enjeux, on peut agir toute l’année.

26 août : Journée mondiale du chien.

8 août : Journée internationale du chat.

3 mars : Journée mondiale de la vie sauvage.

Dernier samedi du mois de juin : Journée mondiale contre l’abandon

Par Nathalie DUNAND

[email protected]