Chalon - Escofier, leader mondial du roulage à froid, célèbre 100 ans d’innovation

L'entreprise Escofier, spécialisée dans les machines de roulage haute précision, célèbre en 2024 un siècle d'existence. Depuis son implantation à Chalon-sur-Saône, elle a marqué l’industrie par son expertise et ses innovations, s’établissant comme un partenaire incontournable dans des secteurs exigeants comme l’automobile et l’aéronautique. Ce vendredi, elle a célébré un parcours jalonné de succès et de partenariats avec des acteurs locaux et internationaux.

Vous l'ignorez peut-être, mais de nombreux objets que vous utilisez quotidiennement contiennent des pièces fabriquées par l'entreprise Escofier, basée à Chalon-sur-Saône. Ces composants se retrouvent dans des systèmes aussi variés que les balais d’essuie-glace ou les transmissions automobiles.



Héritage et innovation : 100 ans de savoir-faire

Fière de ses 100 ans d’existence, Escofier conjugue héritage et innovation. Forte d’un savoir-faire acquis au fil des décennies, l’entreprise reste fidèle à ses racines en utilisant des machines utilisant des systèmes avant-gardistes conçus il y a des décennies et toujours en usage aujourd’hui. Tout en restant ancrée dans ses traditions, elle continue de repousser les frontières de la technologie pour offrir des solutions industrielles de pointe.



Une journée de festivités pour célébrer un siècle

À l'occasion de son centenaire, une journée de festivités a été organisée sur son site ce vendredi. Collaborateurs, fournisseurs, clients, entreprises voisines et partenaires locaux se sont réunis pour célébrer cette étape historique, marquée par une conférence sur l’intelligence artificielle, un projet novateur développé par le groupe Galilé, dont Escofier fait partie. Cette technologie, désormais au service de la maintenance prédictive, a été présentée comme un outil essentiel pour les PME.

Les participants ont également pu visiter les installations sur 3 000 m2, - dont le bureau d’études, les ateliers de fabrication et d'assemblage, ainsi que le laboratoire de contrôle qualité -, où sont abritées 40 machines ultramodernes, majoritairement électriques, consommant très peu d’énergie.



Le soutien du groupe Galilé

Lors de son discours, Joël Duprat, directeur général d'Escofier, a rappelé les grandes étapes de l'histoire de l'entreprise. Il a exprimé sa gratitude envers les collaborateurs : « C’est grâce à l’engagement de chacun que nous fêtons aujourd’hui ce centenaire. Et cette énergie nous portera pour les 100 prochaines années ».

Eric Michoux, président du groupe Galilé, a salué la résilience d’Escofier, qui a surmonté des défis majeurs avant de se relancer grâce à l'implication de nombreuses personnes passionnées. Il a évoqué l’importance du groupe Galilé dans la relance de l’entreprise. « Escofier était dans une situation difficile en 2009, elle a failli disparaître mais nous avons su transformer ce défi en une véritable success story. Nous continuons de développer des machines avant-gardistes, tout en conservant une production française de haute qualité. »



Un siècle d'innovation et de savoir-faire

Créée en 1924 à Paris par Jean-Joseph Escofier, la société familiale de mécanique générale a évolué au fil des décennies, devenant l’un des pionniers dans le domaine des solutions de roulage haute précision. En 1963, elle s’installe à Chalon-sur-Saône dans la Zone Industrielle Nord de Crissey aujourd’hui baptisée Saôneor, s’établissant comme l’une des premières entreprises de cette zone industrielle. Ce déménagement, dû à la construction du périphérique parisien, marque un tournant pour l’entreprise qui, à partir de là, ne cessera de se développer. Sa réputation repose sur son expertise dans la fabrication de machines de roulage pour des secteurs industriels variés tels que l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire, le domaine militaire et le bâtiment.

Rachetée en 1978 par Vallourec, puis en 2009 par le groupe Galilé* dirigé par Eric Michoux, Escofier a su se réinventer tout en restant fidèle à ses racines industrielles.



Des solutions de roulage à haute précision

Escofier est spécialisée dans le développement de machines de roulage et de solutions sur mesure utilisées dans de nombreux secteurs industriels. Le roulage à froid, dans lequel l'entreprise excelle, est un procédé mécanique qui consiste à former des formes complexes sur la surface d'un métal par déformation à froid, sans enlever de matière, ce qui assure une meilleure qualité et résistance des pièces. Les machines de roulage appliquent une pression contrôlée à travers des galets ou rouleaux, façonnant ainsi la surface du métal selon des besoins spécifiques. Ces solutions permettent de réaliser des filets, des cannelures, des moletages, et d'autres motifs ou structures complexes de manière très précise, rapide et efficace. Ces technologies permettent de fabriquer des pièces essentielles comme les vis, écrous, arbres de transmission et pignons avec une extrême précision, garantissant une solidité accrue et une durée de vie prolongée. Ce savoir-faire permet à Escofier de se démarquer dans des industries exigeantes comme l’aéronautique, l’automobile et l’énergie.



Une entreprise tournée vers l'avenir

Aujourd’hui, Escofier continue de se projeter vers l'avenir avec une ambition claire : être reconnu comme le leader mondial du roulage à froid. Avec ses 35 collaborateurs, l’entreprise, qui génère un chiffre d’affaires de 5,7 millions d’euros, répond à 1 500 commandes par an issues de 130 clients, dont 50 % à l’export. Elle mise également sur une production française et un réseau local de partenaires (79 % en France, la moitié en Bourgogne-Franche-Comté).

Escofier est une entreprise pionnière dans son domaine, ayant su s'adapter et innover au fil du temps. En fêtant son centenaire, l'entreprise incarne ainsi l’union parfaite entre le savoir-faire traditionnel et l'innovation moderne, un mélange qui lui permet d'être un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du roulage à froid.

Jeannette Monarchi

*Qui est Galilé : 35 PME au service de l’industrie française

Basé historiquement à Chalon-sur-Saône, le groupe Galilé s’est progressivement étendu à travers la France depuis 2003, avec pour mission de préserver et valoriser le patrimoine industriel français. Convaincu que la réindustrialisation du pays, en maintenant les savoir-faire nationaux, représente une opportunité économique durable, le groupe a structuré son développement autour de sept pôles d’activités stratégiques : la manutention, les énergies renouvelables et réseaux, l’énergie-gaz, le nucléaire, les machines-outils, l’ingénierie, et les services à l’industrie.