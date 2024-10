HOPITAL DE CHALON - La journée du Coeur des Femmes se déroule le mardi 15 octobre

En complément de son action de dépistage historique du Bus du Cœur des Femmes, le Fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes s’engage cette année dans une nouvelle opération de dépistage : la Journée du Cœur des Femmes.

C’est dans ce cadre que le centre hospitalier William Morey accueillera cette nouvelle action au profit des femmes du territoire le 15/10/2024 de 9H à 17H dans le hall en partenariat avec l’Assurance Maladie.

Le dépistage est entièrement gratuit mais sur inscription préalable sur Doctolib :

L’organisation de cette journée est coordonnée par le Docteur Louis Magali, médecin hospitalier et ambassadrice expert d’Agir pour le Cœur des Femmes, avec la mobilisation des services de cardiologie et de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier.

Véritable urgence sociétale et médicale, ce sont encore 200 femmes chaque jour qui décèdent de maladies cardiovasculaires en France.

Pour pallier l'absence de permanence de soins dans certaines régions et compléter l'action du Bus du Cœur des Femmes, qui a déjà permis à près de 10 000 femmes d'être dépistées, cette journée propose à toutes celles qui le souhaitent, un dépistage cardiovasculaire et gynécologique gratuit.

Cette journée joue un rôle innovant et majeur dans la prévention et le dépistage des maladies cardiovasculaires auprès des femmes les plus vulnérables. Faisant rentrer la prévention dans les établissements de santé, elle favorise et accélère la mise en œuvre de parcours de soins complets et efficaces avec un seul objectif : prévenir plutôt que guérir.

Les équipes de professionnels de santé se sont mobilisés pour faire de cette journée de dépistage en 6 étapes une véritable innovation, en partenariat avec l’Assurance Maladie. Parallèlement au dépistage, un espace santé-bien-être sera mis en place, offrant des informations et des conseils sur la prévention des maladies cardiovasculaires, l'alimentation équilibrée, l'activité physique et la gestion du stress. Cet espace sera animé par des associations locales et des professionnels de santé.

À propos d’Agir pour le Cœur des Femmes

Agir pour le Cœur des Femmes est né de l’association entre le Pr. Claire Mounier-Véhier, cardiologue au CHU de Lille et professeur de médecine vasculaire à l’Université de Lille et Thierry Drilhon, administrateur et dirigeant d'Entreprises, cofondateurs d’Agir pour le Cœur des Femmes/Women’s Cardiovascular Healthcare Foundation. Ils ont uni leurs expertises médicales, scientifiques, sociétales et économiques, en faisant des maladies cardiovasculaires chez les femmes, une priorité de santé face à cette urgence épidémiologique.

Parce que les maladies cardiovasculaires tuent encore chaque jour 200 femmes en France et 25 000 femmes dans le monde, Agir pour le Cœur des Femmes veut mobiliser sur cette urgence médicale et sociétale en faisant reculer la mortalité cardio-vasculaire des femmes. Voici les actions prioritaires pour sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans :

- Le développement de parcours de soins pour une prise en charge des femmes associant cardiologues, médecins vasculaires, gynécologues, obstétriciens, médecins généralistes, pharmaciens, sages-femmes et l’ensemble des acteurs de la santé.

- L’intégration de modules dédiés aux maladies cardio-vasculaires des femmes dans les programmes de formation des professionnels de santé.

- Des campagnes de communication, de sensibilisation et de dépistage pour aider les femmes à acquérir des réflexes de prévention et à reconnaître les symptômes d’alerte des maladies cardiovasculaires.

