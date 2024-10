Hervé Dumaine fait valoir ses droits à la retraite... Stéphane Marchand prend les commandes de la pharmacie de l'Aubépin

Avec un léger décalage dans le temps, Hervé Dumaine rejoint son épouse, Corinne, partie à la retraite il y a quelques mois. Un changement de pharmaciens historiques à Chalon sur Saône. La pharmacie Dumaine, à savoir celle du centre commercial des Aubépins, créée par le père d'Hervé Dumaine au début des années 60, passe entre les mains de Stéphane Marchand.

Le nouveau pharmacien des Aubépins, âgé de 46 ans, reprend une affaire installée dans le paysage et une équipe de 8 salariés. "Je recherchais une officine inscrite dans une vie de quartier" confie Stéphane Marchand, "celle de la famille Dumaine cochait toutes les cases. On est au-delà de l'achat-vente, c'est quasi une transmission pour une affaire très implantée dans la vie locale. Une pharmacie proche de la vie des gens, une pharmacie de quartier. C'est exactement l'image que j'ai d'une pharmacie, avec des liens très importants avec la population".

"Je deviens Capitaine d'un bâteau déjà en mer" confie le quadragénaire, à la tête désormais de la pharmacie de l'Aubépin.

On ne change pas une recette gagnante

Si Stéphane Marchand entend bien apporter sa patte à la pharmacie, la question n'est pas à l'ordre du jour. Pour le moment, c'est d'abord la digestion de la transmission, la prise en main du navire mais avec déjà la volonté d'apporter quelques nouveautés, comme la question de la nutrition et des bons conseils. "Le premier des médicaments c'est la nutrition" rappelle Stéphane Marchand, qui entend démultiplier à terme les "bons conseils et l'éducation à une nutrition plus adaptée à certaines pathologies. J'opte pour une vision globale de la personne et traiter l'individu dans son ensemble".

"On va continuer l'Histoire de la pharmacie de l'Aubépin" rajoute le nouveau patron des lieux.

De son côté Hervé Dumaine n'a pas caché son émotion de voir une part de son histoire familiale changer de mains, mais avec désormais de nouvelles pages personnelles à écrire. Plus de vie familiale, plus de vie personnelle, le retour à la lecture et à la musique, sans doute des randonnées... et puis encore bien d'autres pages à écrire avec toujours une présence au sein du conseil municipal de Chalon sur Saône... et puis d'autres échéances viendront frapper à sa porte. Bonne retraite à Corinne et Hervé en attendant.

Laurent Guillaumé