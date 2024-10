Devenus lycéens ils reçoivent solennellement leur Diplôme National du Brevet ou le Certificat de Formation Générale au collège Louis Aragon.

A l’instar des grandes universités, mais avec un peu plus de décontraction, les élèves du Collège Louis Aragon, de la session 2024 du Diplôme National du Brevet, ainsique les élèves ayant obtenu le Certificat de Formation Générale, ont reçu leur sésame de fin de cycle de 3e.

Il a appartenu à Monsieur Sylvain Dumas, nouveau principal du Collège, d’annoncer les résultats et de remettre les diplômes à chacun des élèves : « Ce moment est le vôtre. Il concrétise votre travail, votre persévérance aux heures de cours mais aussi de remise en question.

Vous étiez 62 élèves à passer le Diplôme National du Brevet. 52 d’entre vous l’ont obtenu et 22 ont obtenu la mention très bien et 100% des élèves au Certificat de Formation Générale l’ont obtenu.

Vous avez ainsi acquis les compétences essentielles pour accéder à un lycée qu’il soit d’enseignement général, professionnel ou autres filières. Merci aux familles et aux professeurs ici présents. Les parents sont essentiels dans l’aide éducative sérieuse que donnent les professeurs que eux aussi soient remerciés. »

Puis le Principal a tenu à rappeler le sens de la soirée : « Cette cérémonie est dite républicaine, c’est tout un symbole car vous faites partie de la République et les diplômes font de vous des citoyens responsables. Ils vous donnent la clé d’une nouvelle porte vers votre avenir. Votre parcours ne fait que commencer. Il faut croire en vous et surtout ne vous laisser pas attirer par autre chose qui pourrait vous dévier. Ayez la même détermination et surtout soyez fiers de ce que vous ferez. Vive la République et vive l’Education. »

Une cérémonie en la présence de Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire qui de son coté, avec ses mots de Parlementaire mais aussi de mère a souligné : « Aujourd’hui on s’occupe de vous car il en est de notre responsabilité. C’est vous qui allez prendre la destinée de la France et cela vous l’obtiendrez en travaillant, que l’on ait les moyens ou pas. Vous êtes là pour le positif ensuite, à vous de faire ce que vous voulez faire. Ne laissez à personne le soin de dire que ce n’est pas possible, tout est possible. »

Il ne reste plus qu’à souhaiter bonne route aux élèves dont les voies sont devenues différentes autour d’un bac Général ou Technique ou encore sous forme d’un apprentissage dans la vie active.

JC Reynaud