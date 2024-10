Claire et Batiste se sont unis par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal.

Claire Monnot et Batiste Muller ont uni leur vie ce samedi 05 octobre 2024 en mairie de Châtenoy-le-Royal en présence leur très jeune fille Lilly âgée de 4 ans et de leurs familles et amis.

Vincent Bergeret premier magistrat de la ville a procédé, ce samedi après-midi, à l’union par les liens du mariage de Claire Monnot née le 3 Mai 1989 à Conflans-Sainte-Honorine (78), domiciliée à Châtenoy-le-Royal, fille de Marc Monnot et de Isabelle Berthelot, et de Batiste Muller né le 06 Novembre 1989 à Saint Rémy (71), domicilié à Châtenoy le Royal, fils de Didier Muller et de Catherine Stequert.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, le premier magistrat a procédé à l’échange des consentements de Claire et Batiste en présence de leurs témoins Didier Muller, Lola Gillet, Damien Muller et Jessica Garnier.