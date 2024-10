Assemblée Générale du RTC 2024

Un club sain!

Le 03 octobre 2024 à 19 heures, s’est tenue au Stade Léo Lagrange, l’Assemblée Générale ordinaire de l'Association Rugby Tango Chalonnais, sur convocation du Président effectuée conformément aux dispositions des statuts.

Sous la présidence de Bernard Lecuelle et de Jean Yves Mazué secrétaire de séance, l’Assemblée Générale s’est déroulée en présence de Dominique Melin, Vice Présidente du Grand Chalon en charge des installations sportives et représentant Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Pierre Carlot, 9ème adjoint aux sports représentant Gilles Platret, Maire de Chalon sur Saône, de Thierry Thevenet, Président de l’OMS Chalon sur Saône, et de nombreux adhérents et licenciés.

Le Président constate que le nombre des membres disposant du droit de vote présents et représentés atteint le quart des membres disposant du droit de vote et qu'en conséquence, l’assemblée peut valablement délibérer.

Bernard Lecuelle rappelle que l’assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : Lecture du Rapport moral et d’activité, la Lecture du Rapport de gestion, l’Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024, l’Affectation du résultat, l’Approbation de la cotisation 2024/2025, l’Approbation du Budget prévisionnel, la Nomination de nouveaux membres du Comité Directeur (5 postes à pourvoir), les Pouvoirs en vue des formalités.

Rapport moral et d’activité 2023/2024 du Rugby Tango Chalonnais présenté par Bernard Lecuelle :

‘Le RTC a continué de grandir en notoriété et performances. Le rapport d’activité présenté à l’AG d’octobre 2023 se concluait par ces mots : « Cette saison encore, nous visons donc encore et toujours une progression sur tous les plans. Le maître mot pour nous tous restera donc « confiance »… confiance dans les constantes du RTC ! Et bien, force est de reconnaitre que la confiance a porté ses fruits… notre club sort grandi de cette saison 2023/2024 !

Commençons tout d’abord par mettre à l’honneur nos bénévoles ! Mathilde, Pascal, Alex, Jean-Yves et tous les bénévoles qui les suivent ont en effet assuré tout au long de la saison. Dès le début de saison, les soirées Coupe du Monde ont permis de créer du liant et renforcer les liens entre nos licenciés, nos supporters et nos partenaires. Dans leur nouveau format, les repas d’avant match, désormais plus évènementiels avec animation musicale, ont connu un véritable succès, avec notamment plus de 300 convives pour le derby creusotin ou pour le dernier match contre Nantua.

C’est assurément cette capacité d’organisation et ce plaisir partagé d’accueillir et recevoir qui a convaincu la Ligue de Rugby de nous solliciter pour l’accueil du Crunch U18 France / Angleterre en mars, au stade Léo Lagrange ! Et quelle réussite ! Plus de 5000 personnes ont assisté à cet évènement qui restera longtemps dans les mémoires tant tout fut parfait, avec nos jeunes bleuets parachevant la fête !

Et même sous un déluge constant, le traditionnel challenge Brailly, cette saison encore sur deux sites, a été une complète réussite, toujours grâce à la mobilisation sans faille de nos bénévoles et leurs sourires communicatifs ! A l’heure où de nombreuses associations sportives peinent à mobiliser des énergies positives pour concourir à la bonne tenue de leurs manifestations, le RTC ne peut que s’enorgueillir de pouvoir compter sur une telle équipe de bénévoles, que Monsieur Gilles Platret, Maire de Chalon, a d’ailleurs souhaité recevoir en Mairie en témoignage de reconnaissance après le Brailly diluvien.

Avec cette saison si riche en évènements et organisations, forcément, la notoriété du RTC et son exposition n’ont fait que croitre… et Christophe Cabadaïs, assisté de Lou, alternante en marketing, mais aussi de Gaël, animateur de notre page Face Book, a eu beau jeu de capitaliser sur ces réussites ! Les ressources du club s’en sont trouvées augmentées, et plusieurs nouveaux partenaires nous ont rejoints cette saison, venant gonfler les présences aux soirées partenaires, comme aux rendez vous du vendredi midi. Et la réussite du premier tournoi interentreprises de rugby à 5, comme la participation active du club à l’AG du Medef de Saône et Loire ou encore les plus de 7 000 followers de notre page FB , ne font que confirmer la notoriété croissante du Rugby Tango Chalonnais sur ces dernières années.

Mais bien évidemment, le RTC reste avant tout une association sportive, et nous n’aurions pas une telle notoriété sans réussites rugbystiques. Fort d’un effectif de 375 licenciés FFR dont 329 licenciés joueurs & joueuses au 30 juin (soit + 21 en un an…) le RTC a donc poursuivi le travail entrepris depuis plusieurs saisons maintenant par Sylvain GUYON et ses apprentis BPJEPS ou DEJEPS , Charles, Théo, Baptiste, et Gabi, en mission service civique. Et ce travail, soutenu par nos éducateurs et accompagnants, a été récompensé : - notre club a obtenu la labellisation FFR de son centre d’entrainement, renforçant la stratégie de la filière formation, notre école d’arbitrage s’est qualifiée pour les finales nationales en juin, symbolisant l’accent mis au club sur ce rouage essentiel qu’est l’arbitrage (le club compte 5 arbitres au total). Notre EDR reste encore et toujours la première Ecole de Rugby du département, et nos jeunes, les U8 et U12 ont été Champions de Bourgogne Franche- Comté… le club a d’ailleurs organisé à titre de récompense une sortie de fin de saison pour toute l’EDR, sur 3 jours, avec en fil rouge, la participation au tournoi de Sauvian (34), nos jeunes U16 et U18, en Nationale pour la deuxième saison consécutive, ont emmagasiné de l’expérience, et ont terminé la saison par une qualification aux finales de championnats de France de rugby à 7. Enfin, notre section de rugby à 5, ne cesse de progresser en effectif et en résultats. Sous la houlette de Jérôme Laurent et Franck Galley, en capitalisant sur une convivialité jamais oubliée, nous avons pu envoyer trois équipes aux finales nationales… et nos filles ont été tout près d’emporter le titre de championnes régionales, restant à la porte des France. Le groupe séniors n’a pas été en reste et sa progression a été bien réelle!

Le fonctionnement mis en place, et le travail des années passées pour constituer un socle solide de joueurs issus du club a permis à notre équipe 1 de terminer le championnat de Fed2 avec 50 points soit 8 de plus que la saison précédente. Nos joueurs ont battu nos voisins du Creusot lors d’un derby mémorable et ils ont obtenu deux bonus offensifs contre Grand Dole et Pontarlier, laissant un temps entrevoir les phases finales. Mais un enchainement de mauvais résultats en mars a ruiné tout espoir de qualification, et la victoire arrachée par Nantua à la 86e minute de la dernière journée à domicile, après un combat épique a clôturé la saison sur une relégation sportive, ô combien cruelle au vu des progrès accomplis par tous.

Ces progrès du groupe séniors le plaçant dans les tous premiers relégués sportifs, et le travail de fonds fait par le club à tous les niveaux, comme l’illustrent les éléments de ce rapport d’activité, ont assurément pesé dans la décision de la FFR de nous inviter à évoluer en Fédérale 2 la saison prochaine. C’est donc là une opportunité formidable qui nous est offerte, pour continuer notre progression. Forts de nos solides fondamentaux, d’une stabilité et d’une constance dans la stratégie suivie depuis des années, le RTC aborde cette nouvelle saison 2024/2025 sous les meilleurs auspices, avec des perspectives intéressantes en collaboration avec d’autres clubs sur les catégories jeunes ou en rugby féminin.

Les efforts de tous ceux qui font vivre notre club vont donc pouvoir se poursuivre en 2024/25, et au-delà, pour continuer à engranger des réussites sur les terrains, et en dehors. ‘Allez Chalon / Allez Tangos !’ ».

Rapport financier – gestion annuel du Rugby Tango Chalonnais, présenté au Comité Directeur le 27/08/2024 et à l’AG du 03/10/2024,

Les comptes de la saison 2024/2023 se soldent sur un résultat net négatif de 9 860.14 euros, contre un déficit comptable de 21 762.55 euros en N-1. Sur cet exercice, le déficit net de - 9 860.14 euros, se réparti entre un excédent de + 45 386.63 euros pour le secteur non commercial et un déficit de – 55 246.77 euros pour le secteur commercial. Ce résultat 2023/24 est à comparer au budget qui avait été soumis à la FFR à l’été 2023, et validé en AG, annonçant un déficit de 27 259.98 euros. Le club peut donc s’enorgueillir d’avoir pu contenir le déficit, tout en mettant en œuvre les actions planifiées et prévues au budget, s’inscrivant dans la stratégie de progression en notoriété et image, mais aussi en performance sportive sur tous les plans.

Les chiffres du compte de résultat témoignent de la forte activité du club sur la saison 2023/24, dont le rapport d’activité relate les grandes lignes : Les dépenses ont globalement augmenté de 18.2% à 709 702 euros, Les recettes ont globalement augmenté de 20.9% à 699 842 euros, à ces montants doivent être ajoutés les gratuités et autres mises à disposition de la Ville et la Com d’agglo, valorisées pour 90 220 euros, et les renoncements aux remboursements kilométriques par les bénévoles, à hauteur de 13 395 euros.

Sans rentrer dans le détail de chaque compte, signalons : - Que les dépenses en équipements sportifs, dont pack licences, ont augmenté de 17 678 euros et s’élèvent à 49 366 euros sur cet exercice, Le poste cumulé déplacements « joueurs et équipes » et frais d’inscriptions tournois s’élève à 80 202 euros (en augmentation de 30 621 euros). Cette hausse s’explique principalement par les frais des catégories U16/U19 en championnats Nationale non couplés cette année (+ 9 KE), mais aussi par la décision du club d’envoyer toute son EDR au tournoi de Sauvian sur 3 jours (coût net total de l’ordre de 14.4 KE). A noter que sur le cumul catégories U16/U19 & Centre d’entrainement labellisé, l’effort financier consenti par le club sur la formation et ces tranches d’âge si importantes dans notre projet représente à lui seul une augmentation budgétaire de + 22 KE depuis 2021/22, à 50 KE sur la saison.

Diminué des aides apprenti, le cumul des postes salaires, / charges / IK, pour les salariés, apprentis ainsi que les staffs et joueurs séniors représente un cumul de dépenses de 270 796 euros, en hausse de 41 866 euros par rapport à N-1, mais 3 747 euros en dessous du montant budgété initialement. Il n’y a donc pas de dérapage sur ce plan, et les dépenses sont dans la ligne du budget. - Les dépenses de publications et autres supports publicitaires, s’élèvent à 13 643 euros, en baisse de 9 726 euros, du fait notamment de l’internalisation de la Com avec notre alternante, en apprentissage.

Les différentes manifestations et réceptions organisées sur cette saison, dont le challenge Brailly et bien sûr le Crunch, ont généré un total de recettes de 164 880 euros dont 16 152 euros de billetterie et abonnements. Déduction faite des achats de marchandises, ces activités ont généré une ressource nette de 45 003 euros pour le club, en progression de 8 032 euros par rapport à la saison précédente, le Crunch contribuant à compenser des recettes forcément en baisse sur le Challenge Brailly au regard des conditions météos. Ces chiffres illustrent l’importance pour le club de pouvoir compter sur nos bénévoles, rouages essentiels à notre réussite.

Enfin, côté ressources, les recettes de mécénats et sponsoring s’élèvent à 246 658 euros (+64.7 KE), les licences encaissées à 51 852 euros (+ 7.8 KE). A noter que la bonne santé financière du club permet de percevoir 7 310 euros de rémunération trésorerie (+ 4.6Ke). A noter que les sanctions qui représentaient l’an passé un montant global de 4 500 euros sont en diminution sensible à 3 598 euros. Mais cette baisse significative ne reflète pas la bonne tenue de nos joueurs sur le terrain, et une discipline retrouvée. En effet, sur les 3 598 euros, environ 1/3 s’expliquent par des désordres en tribune. Le club devra donc continuer, sur la saison prochaine à se montrer intransigeant sur tout comportement individuel de nature à ternir son image.

Grâce à cette maitrise budgétaire et aux activités déployées par tous, au 30 juin 2024, la situation financière du club reste très saine : Les capitaux propres s’élèvent à 252 447.01 euros, La trésorerie nette (disponibilités diminuées des produits perçus d’avance) s’élève à 177 658.74 euros, montant auquel il convient d’ajouter 42 109.3 euros de produits à recevoir (dont subvention Ville) perçus sur juillet. La créance sur les autorités de tutelle, FFR et LBFC confondues, s’élève à un montant net 7 049 euros.

Ces chiffres confirment notre bonne santé financière, qui est plus que jamais, à notre époque, un gage indispensable à toute association soucieuse de poursuivre son développement. Mais on ne peut ignorer combien tout équilibre budgétaire est fragile dans le milieu des clubs sportifs. Aussi, le budget 2024/2025 qui sera présenté intégrera des dépenses induites par notre volonté de poursuivre le développement du Club, au travers d’un renforcement de notre groupe séniors, mais aussi des économies et autres recherches de ressources permettant de ne pas tout sacrifier à la réussite de notre groupe séniors.

Extraits du Communiqué du club

