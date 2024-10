Retraites, économies, immigration... Michel Barnier précise le cadre de son action politique et esquisse plusieurs mesures

Le Premier ministre a donné une interview à "La Tribune dimanche", alors qu'il va affronter sa première motion de censure mardi et présenter son projet de budget pour 2025 jeudi.

"La crise, si on ne fait rien, est probable. Notre devoir est donc de la prévenir." Une fois de plus, Michel Barnier justifie ses mesures de "redressement" des finances publiques déjà contestées, qui représenteront 60 milliards d'économies dans le prochain budget, dont 40 milliards de réductions de dépenses et 20 milliards d'impôts supplémentaires.

LIRE L'ARTICLE SUR FRANCETVINFO