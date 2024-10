"La démocratie selon le RN : éliminons nos opposants !" pointe le sénateur de Saône et Loire, Jérôme Durain

La presse se fait l'écho, des propos tenus lors de la rentrée départementale du Rassemblement National par Aurélien Dutremble, chef de file pour la Saône-et-Loire de ce parti. Ce dernier aurait ainsi déclaré, en songeant aux parlementaires non RN : "Il faut mettre les barons locaux dehors, qu'ils aillent au chômage, qu'ils soient obligés de travailler, qu'ils découvrent votre réalité, celle de travailler durement".

Le 7 juillet dernier, l'extrême droite a raflé 3 sièges de députés sur 5 dans notre territoire. C'est trop mais ce n'est pas assez aux yeux de Monsieur Dutremble qui rêve visiblement des pleins pouvoirs, et des grandes purges qu’ils permettront.

Nos concitoyens ont refusé cet été la possibilité pour le RN de gouverner, grâce notamment à un Front Républicain que j’ai soutenu sans aucune réserve dans notre département. Je ne partage pas les idées de Benjamin Dirx et Josiane Corneloup mais je ne me permettrais jamais de remettre en question la réalité de leur travail.

Monsieur Dutremble est gonflé de désigner à la vindicte les autres parlementaires alors que les assistants du RN sont questionnés par la justice sur leur capacité de travailler durement.

Rappelons au passage que Julien Odoul, le leader régional de Monsieur Dutremble, a mis quatre mois avant de demander l'autorisation à Mme Le Pen de rencontrer l'eurodéputée qui le rémunérait.

On sait par la presse locale que Monsieur Dutremble s'est distingué par « son absence d'intervention au conseil municipal et en conseil communautaire de Mâconnais Beaujolais Agglomération depuis les élections trois ans et demi plus tôt et son absence aux neuf derniers conseils communautaires de l'intercommunalité ». Cela ressemble selon moi au portrait d'un baron local qui devrait découvrir la réalité du travail politique plutôt que de mentir aux Français.



Jérôme Durain, Sénateur de Saône-et-Loire