INONDATIONS - Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire mobilisés sur tous les fronts ce mardi matin

Ce sont des dizaines d'interventions depuis cette nuit pour les sapeurs-pompiers de Saône et Loire.

Depuis les premières lueurs de l'aube, et même cette nuit, les sapeurs-pompiers ont répondu aux appels à l'aide de la population. On ne compte plus le nombre de sorties sur les communes de Saint Jean de Trézy, Saint Germain du Bois, Mervans, Mâcon, Saillenard, Vauban, Hurigny, Thurey, Montbellet, Chagny, Montchanin, Cuisery, Baudrières, bellevesvre, Tournus, Brienne, Essertenne, Givry, Frangy, Ciel, Savigny en Revermont... Le cumul de pluie sur un grand nombre de secteurs dépassent les 100 mm de pluie, conformément à ce qui était annoncé par les services de météorologie. Avec des sols déjà bien gorgés d'eau, l'eau a bien du mal à s'infiltrer en cette période automnale.

Hier soir et cette nuit, les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre sur les secteurs de Chaudenay, Saint Vallier, Le Creusot, CHalon sur Saône, Tournus, Saint Germain du Plain, Branges, Saint Germain du Bois, Bruailles, Sornay, Simandre ..