Le superbe écrin du cinéma Empire pour un premier bilan de la saison touristique départementale

C’est à l’Empire, cinéma de Paray-le-Monial, qu’André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, et Élisabeth Roblot, vice-présidente du Département de Saône-et-Loire chargée du tourisme et de l’attractivité, ont présenté le pré-bilan de la saison touristique en Saône-et-Loire pour l’année 2024.

Trois acteurs touristiques ont partagé leurs premiers bilans de la saison : Flavien Fuchey, propriétaire du parc de loisirs et hébergemens insolites Diverti’Parc, Christophe Ivanjine, gestionnaire du camping de Louvarel et David Legris, directeur de la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon ont été invités à faire un premier point sur leur saison touristique.

Autre temps fort : la présentation en avant-première du nouveau clip de promotion de l’application Route71, en présence des réalisateurs du clip, le duo d’influenceurs et créateurs de contenus « Les Coflocs », et de la figurante Caroline Segoni, bloggeuse connue sous le nom de « Graines de Baroudeurs ». Ce clip sera diffusé dans les salles de cinéma du Rhône, de l’Ain, de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, du 23 au 30 octobre pendant les vacances d’automne, et sera également repris pour des campagnes sur les réseaux sociaux.

Dans un contexte économique compliqué, ponctué par les Jeux olympiques de Paris et une météo très capricieuse, la saison 2024 s’annonçait contrastée en Saône-et-Loire mais présente, à date d’aujourd’hui, un bilan plutôt positif.

Avec + 0,7 % de nuitées, la Saône-et-Loire fait néanmoins partie des Départements ayant le mieux résisté en Bourgogne (- 0,8 % au global sur la région). La fréquentation est stable, après plusieurs saisons post- Covid à la hausse. Les clientèles étrangères ont, quant à elles, été davantage présentes puisqu’elles représentent 38 % des nuitées et sont en hausse de 4,4 %, avec en tête les touristes néerlandais, belges et allemands.

40 % des hébergeurs déclarent que la météo a eu un impact négatif sur leur activité en juillet, 50 % pour les restaurateurs.

Si le taux de départ en vacances reste stable par rapport à 2023 (65 % des Français sont partis en vacances ou en week-end sur les mois de juillet et août), ceux qui partent ont eu tendance à économiser sur certaines dépenses. De nombreux propriétaires

de chambres d’hôtes en Saône-et-Loire rapportent que leurs clients ont fait l’impasse sur leur table d’hôtes alors qu’ils en étaient habituellement consommateurs.

Une tendance confirmée à l’échelle nationale « Les considérations budgétaires sont la première raison de non-départ, pour 36 % des non-partants. Les enjeux financiers sont par ailleurs une des clés de lecture importante des évolutions des comportements observés : face à une contrainte sur leur pouvoir d’achat, les Français opèrent des ajustements sur leurs pratiques, avec 27 % d’entre eux qui déclarent, par exemple, être moins allés au restaurant cette année. »

D’autres évènements nationaux tels qu’un retour aux urnes fin juin - début juillet et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en juillet et août ont également eu

un impact sur la fréquentation touristique du département. Si 75 % identifient un non-impact, 16 % des répondants notent un impact négatif des JO sur leur activité, certains prestataires avançant l’hypothèse que les touristes sont allés assister aux JO au lieu de visiter la France.

Sources : Orange Flux Vision Tourisme (nuitées tous motifs), enquêtes de la CCI Métropoles de Bourgogne et de Bourgogne- Franche-Comté Tourisme et communiqué de presse Bilan de saison touristique 2024 du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Il est difficile pour le moment de se prononcer sur l’arrière-saison en Saône- et-Loire mais à ce jour, l’observatoire de la CCI annonce un taux de réservation stable (camping, chambre d’hôtes) ou en baisse (meublés de tourisme et hôtels) pour septembre et octobre par rapport à la même période en 2023.

Le Congrès national des sapeurs-pompiers qui s’est tenu à Mâcon du 25 au 28 septembre a attiré 63 250 personnes permettant de garantir un très bon taux de remplissage des hébergements sur toute la Saône-et-Loire.

Le Conseil départemental a mobilisé les moyens pour promouvoir la Saône et Loire

Sur les écrans de vos téléviseurs avec des spots sur TF1, TMC, TFX pour les émissions Quotidien, Sept à huit, 50' Inside, The Voice, Mask Singer ou Petits Plats en équilibre, la Saône et Loire a été particulièrement visible au mois de mai, histoire de préparer les envies de vacances. D'avril à mai, c'est aussi sur BFM que le département a été valorisé. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs n'ont pas été oubliés sans compter l'ensemble des réseaux sociaux allant de Facebook à Instagram.

Fidèle à ses habitudes, le département de Saône et Loire a fait le choix du métro parisien et d'un bel affichage entre fin avril et début mai. Une opération similaire dans le métro lyonnais sur avril et mai.

Des partenariats avec Autoroute Info ou Sud Radio ont été menés.

Et puis, bien sûr l'incontournable Tour de France, avec les deux villages départementaux à Mâcon et Chagny, et une belle promotion de notre département, à travers cette épopée cycliste et épreuve très suivie par le public télévisuel. Salon de l'agriculture, salon du tourisme, Congrès des Sapeurs-Pompiers, Festival de Chérizet.. on ne compte plus les événements auxquels le département s'est associé, pour promouvoir son territoire mais aussi et surtout ses acteurs du tourisme.

photos Cécile Le Boucher