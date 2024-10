Guerre au Proche-Orient : Une centaine de manifestants ont défilé en soutien à Gaza et au Liban

Une centaine de personnes ont marché dans les rues de Chalon-sur-Saône, samedi après-midi, pour marquer leur «solidarité avec les peuples palestinien et libanais». Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 5 octobre, c'est à l'appel de l'Association France-Palestine Solidarité de Saône-et-Loire (AFPS71) qu'une centaine de personnes, selon les organisateurs de la manifestation, ont encore manifesté dans les rues du centre-ville de Chalon-sur-Saône, de la Place de Beaune à la Place de l'Hôtel de Ville.

L'AFPS71 répond elle-même à l'appel du «collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens» qui regroupe 52 organisations, appelant à des manifestations dans toute la France ce week-end «après un an de génocide à Gaza», comme nous l'indique Richard Béninger, le président de l'association.

Une manifestation qui avait lieu alors que l'armée israélienne mène de nombreux bombardements au Liban, notamment le Dahieh Janoubyé, faubourg à majorité chiite au sud de Beyrouth et fief du Hezbollah pro-iranien.

«L'attaque menée par l'État d'Israël contre le Liban depuis plusieurs jours est dans toutes nos têtes», déplore le président de l'AFPS71.

«Ils dénoncent aussi les déclarations de façade des pays occidentaux demandant un cessez-le-feu tout en continuant de livrer des armes à l'État d'Israël mais ne prenant aucune sanction contre celui-ci», ajoute Richard Béninger.

Après l'intervention du président de l'AFPS71 qui rappela qu'il s'agissait de la 10ème manifestation de solidarité avec la Palestine à Chalon-sur-Saône depuis la création de l'association en janvier et le serment fait par les participants à ne jamais accepter «le silence complice face au génocide», deux représentantes du Nouveau Front Popuilaire (NFP) ont notamment déclaré que «si le NFP avait été au gouvernement, il aurait immédiatement reconnu l'État de Palestine».

Les manifestants se sont séparés après la lecture d'un poème du Palestinien Mahmoud Darwich (1941-2008) et de la Libanaise Vénus Khoury-Ghata par Marie-Françoise Ghesquier, puis la chanson «Li Beirut» («À Beyrouth» en arabe syro-libanais), une des plus célèbres chansons de Fairouz , icône de la chanson arabe, écrite en 1983, en pleine guerre civile, par le grand poète Joseph Harb, et «Fidāiyy» («Guerrier» en arabe syro-libanais), l'hymne national palestinien composé par l'Égyptien Ali Ismael sur les paroles du poète palestinien Saïd Al Muzayin et adopté par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1972.

(Photos gracieusement fournies par Richard Béninger)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati