Terres de Moulin Madame impliqué dans la journée à Branges le 10 octobre "Restons en bonne santé ! Mangeons bien et bon à tout âge".

Le Département de Saône-et-Loire organise avec l’appui du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE), une journée appelée "Restons en bonne santé ! Mangeons bien et bon à tout âge". Cette journée se déroulera à Branges le 10 octobre 2024. Terres de Moulin Madame y participera avec d’autres acteurs comme Promotion-santé BFC, Bio BFC, le Centre départemental de santé, le Service documentation du Département, l’Espace santé prévention du Grand Chalon, les services du Pays de Bresse Bourguignonne, le Grand Autunois Morvan, la Communauté de communes St-Cyr Mère Boitier, le Groupe régional d'accompagnement et d'initiation à la nature et à l'environnement (Graine) et les Ateliers nomades. (Source : RRAPPS)

Tous les acteurs présents sont très sensibles aux enjeux sur le rôle de l’alimentation et notre santé, sur la nécessité de produire local afin de préserver l’environnement et le développement agricole de proximité.

L’objectif de cette journée est d’informer, de former, d’adapter les personnes concernées à une culture différente. Les différents acteurs seront présents pour répondre à la question : Comment concilier alimentation plaisir et santé au quotidien ?

Terres de Moulin Madame, très ouvert et réceptif à la santé des êtres humains et pas que, cultive et vend des produits bio, ce qui lui a permis d’être lauréat au salon Agrilocal et d’obtenir le trophée de la catégorie autres produits transformés. Une ouverture vers d’autres clients : collectivités, cantines scolaires, …

Une grande satisfaction pour toute l’équipe de l’entreprise -Marie-Christel, Matthias et Miguel- de voir ainsi leurs efforts récompensés.

"Restons en bonne santé ! Mangeons bien et bon à tout âge". C’est le 10 octobre à la salle du Marais à Branges, de 9h30 16h30.

Photo d'archive Info Chalon

C.Cléaux