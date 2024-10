International Paper renouvelle son partenariat avec les Jardins du Coeur à Saint-Marcel

Communiqué de presse

Pour la quatrième année consécutive, International Paper est fier de renouveler son soutien aux Jardins du Cœur. Cette collaboration, qui s'inscrit dans la durée, témoigne de notre engagement envers les communautés locales et la solidarité.

En 2024, nous avons financé une station de lavage de légumes, permettant aux Jardins du Cœur de renforcer leur dynamisme et leur rayonnement. Grâce à cet équipement, les Jardins pourront être encore plus utiles aux personnes dans le besoin et continuer à développer des initiatives solidaires.

Notre engagement se poursuit l’année prochaine avec le financement d’un puits entièrement équipé pour les nouveaux terrains des Jardins du Cœur. Cette nouvelle infrastructure permettra de soutenir davantage leur développement et leur impact local.

Chez International Paper, nous sommes convaincus que prendre soin des communautés qui nous entourent est essentiel, et nous sommes fiers d’être un acteur engagé dans ces initiatives solidaires.