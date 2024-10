"C’est nouveau ! M. Dutremble, député RN s’émeut dans un communiqué, de la situation de la Poste dans les communes rurales" ironisent les communistes du Grand Chalon

Communiqué de presse

Le PCF défend depuis toujours la préservation et le développement de nos services publics. Jamais le Front National (ex-RN) ne s’en était soucié, eux qui se plaignent constamment du trop grand nombres de fonctionnaires!

Les plus anciens se souviennent d’un temps où les bureaux de poste maillaient tout le territoire. Où les lettres arrivaient à J+1, prendre un abonnement téléphonique était très simple, et les PTT (Postes, Télégrammes et Télécommunications) étaient à la pointe mondiale avec la création du minitel, bien avant l’internet.

Rafraîchissons la mémoire de M. Dutremble qui prend les Français pour des idiots amnésiques.

La Poste a été privatisée en 2010 par le gouvernement Fillon (celui qui a eu des problèmes comme M. Le PEN, Bardella et consorts avec des emplois fictifs)

Malgré le référendum citoyen rassemblant plus de 2,3 millions de signatures, que nous avions coorganisé, en 2009, le gouvernement Sarkozy-Fillon avait décidé, sans que le FN de l’époque, n’y trouve à redire, de passer en force, comme Macron.

Privatiser, La Poste, mais aussi l’ensemble des services publics, où les laisser péricliter quand il y avait trop de résistance. Petit détail, qui a son importance, on doit aussi à ce gouvernement Fillon l’abandon de la retraite à 60 ans avec 37,5 années de cotisations.

Les amis du RN qui ont décidé de privatiser la Poste en 2010 sont actuellement au gouvernement avec Macron. Ce gouvernement Barnier que le RN a sauvé en ne votant pas la motion de censure du Nouveau Front Populaire.

En 2010, sous Sarkozy, M. Barnier était ministre de l’Agriculture et Mme Dati était ministre de la justice ! Il y avait déjà aussi M. Estrosi, aux territoires d’Outre-mer, ex-président des LR qui a trahi les siens pour se faire élire avec l’extrême-droite.

Et puisque l’on parle des services publics...

En 2010, Valérie Pécresse, à l’enseignement supérieur, avait fait adopter une loi sur l’autonomie des Universités, Roselyne Bachelot à la Santé, avait mis en place la tarification à l’activité dans les hôpitaux et maintenu le numerus clausus pour limiter la formation de médecins en France.

Beaux résultats ! : La grande majorité des universités et des hôpitaux sont en déficit et n’arrivent plus à assurer leurs missions de services publics, des milliers de jeunes bacheliers ont des conditions d’études dégradées, des millions de Français, surtout en zone rurale, ne parviennent plus à se faire soigner, ce qui les plonge dans l’insécurité sociale !

Mais n’était-ce pas là l’objectif !

M. Dutremble et tous ses amis, en soutenant cette politique, en refusant de voter la motion de censure présentée par le Nouveau Front Populaire, sont complices de cette situation dramatique de carences graves où l’égalité des citoyens sur le territoire n’est plus assurée.

M. Dutremble et ses amis, sont d’accord pour à peine écorner le patrimoine des milliardaires et nous faire supporter la quasi-intégralité des économies budgétaires qui vont plonger ce qu’il reste de nos services publics dans le chaos.

M. Dutremble et ses amis sont d’accord, pour faire porter le chapeau aux immigrés, d’une politique dont ils sont responsables par leurs votes ou leurs abstentions complices.

M. Dutremble et ses amis roulent pour les plus riches, qui eux, n’ont pas besoin des services publics.