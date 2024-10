Erreur de prix en caisse... faites valoir vos droits !

Lorsqu'un prix s'avère plus élevé en caisse qu'en rayon, c'est en principe le tarif le plus bas qui doit être appliqué, mais encore faut-il le savoir…

Qui ne s'est pas déjà empressé d'acheter des produits faisant l'objet de belles promotions en rayon, pour finalement trouver la note bien salée lors du passage en caisse ? Et pour cause, il peut arriver que certains prix affichés dans les rayonnages n'aient pas encore été mis à jour dans le logiciel de caisse ou encore que les articles aient été mal étiquetés. Que faire alors ?



LA LOI DE VOTRE CÔTÉ

Dès lors qu'on constate une discordance entre le prix en rayonnage et celui affiché en caisse, la responsabilité du commerçant est engagée. Comme l'a récemment rappelé le magazine 60 Millions de consommateurs, édité par l'Institut national de la consommation, cette situation peut en effet constituer un délit de pratique commerciale trompeuse sanctionné par les articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation. Qu'il s'agisse d'une simple erreur ou non, tout l'enjeu est alors de savoir quel prix l'emporte sur l'autre.

En la matière, vous pouvez invoquer une circulaire du 19 juillet 1988 selon laquelle « en présence d'un produit marqué ou étiqueté à deux prix différents, il est usuel que l'on demande au client le prix le plus faible, lorsque celui-ci est en rapport avec la valeur de l'article ». En d'autres termes, vous aurez gain de cause tant que le tarif le moins élevé n'est pas dérisoire par rapport à la valeur marchande du produit concerné. Cela exclut donc les erreurs flagrantes, comme une télévision affichée à 30 € au lieu de 300 € par exemple.



RÉAGIR VITE

Mieux vaut toutefois s'apercevoir de l'erreur de prix avant d'avoir payé afin d'invoquer votre droit à bénéficier du tarif le moins cher. Si jamais vous venez de régler vos achats et constatez la différence tarifaire sur le ticket de caisse, allez immédiatement à l'accueil du magasin pour signaler le problème et demander un remboursement, quitte à restituer le produit si vous n'êtes pas prêt à le payer ce prix-là. En revanche, si vous vous apercevez de l'erreur plus tard, il sera sans doute très compliqué d'obtenir gain de cause…

Pour éviter de telles mésaventures, adoptez quelques bons réflexes. Si vous avez profité de belles promotions en rayon, il est ainsi judicieux de les rappeler en caisse pour vérifier qu'elles sont bien prises en compte. De même, n'hésitez pas à demander l'impression du ticket de caisse pour effectuer un second contrôle. Enfin, ne payez jamais à la va-vite vos achats sans vous assurer de leurs montants. Une précaution d'autant plus nécessaire avec le paiement sans contact…



J.P.