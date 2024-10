Une prévention plus intensive contre la bronchiolite

Si, dans la plupart des cas, elle guérit spontanément au bout d'une dizaine de jours, elle peut parfois s'aggraver et nécessiter une hospitalisation, notamment chez les nouveau-nés de moins de 3 mois. Pour enrayer les épidémies qui sévissent chaque année (5 000 hospitalisations de bébés en France), une campagne et des mesures d'immunisation viennent d'être mises en place.



VACCINATION DES FEMMES ENCEINTES

En septembre 2023, une campagne d'immunisation gratuite des nourrissons contre le VRS avait été lancée. Ainsi, 250 000 nouveau-nés avaient reçu une injection de Beyfortus, un anticorps monoclonal qui immunise contre le VRS durant 5 mois au moins. Cela avait permis de réduire de 80 % les hospitalisations en réanimation pour bronchiolite grave. Cette année, ce dispositif est reconduit avec un stock de doses plus important (environ 600 000) afin de pouvoir immuniser un plus grand nombre d'enfants de moins d'1 an si les parents le souhaitent.

Autre technique de prévention mise en avant cet hiver : la vaccination des femmes enceintes. La Haute autorité de santé (HAS) recommande en effet le vaccin Abrysvo qui permet de protéger l'enfant 6 mois après sa naissance. Les essais cliniques ont montré une réduction de 81,8 % des infections sévères à VRS et une baisse de 67,7 % des hospitalisations jusqu'aux 3 mois des bébés. Cette vaccination doit se faire aux environs du huitième mois de grossesse.



M.K