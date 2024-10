Trouvez le meilleur prix pour passer votre contrôle technique

Formalité incontournable et souvent redoutée, le contrôle technique passe au crible nos véhicules à travers quelque 133 points de contrôle allant de la direction aux phares, en passant par les essieux et roues, les suspensions, le châssis, les équipements de freinage ou encore les accessoires de sécurité, comme les ceintures et le klaxon, ainsi que le niveau sonore et de pollution. Un passage en revue minutieux qui a un coût…



DE GRANDES DISPARITÉS DE PRIX

D'après le baromètre annuel établi par Simplauto.com à partir de l'analyse des prix de 5 506 centres, sur les 6 800 que compte le territoire, le contrôle technique réglementaire d'un véhicule thermique particulier (hors 4x4) se chiffrait en moyenne à 79,52 € en 2023. Sauf que d'énormes disparités – allant de 45 € à 120 € le contrôle – persistent entre les établissements qui fixent librement leurs tarifs ! Alors que la facture moyenne tournait autour de 70 % en Ariège, dans la Loire, le Loiret ou en Moselle, elle grimpait ainsi à plus de 90 € dans les Alpes-Maritimes, à Paris, en Savoie et même à près de 95 € en Corse et de 100 € en Haute-Savoie selon cette étude.

Par ailleurs, le contrôle technique d'un véhicule électrique ou hybride est plus onéreux : 86,44 € en moyenne pour le premier et 86,06 € pour le second en 2023. Mais ce sont surtout les automobiles qui roulent au GPL qui subissent un surcoût de près de 20 % avec un tarif moyen de contrôle estimé à 94,85 € par ce baromètre.



FAITES JOUER LA CONCURRENCE

Pour limiter la facture de votre contrôle technique, n'hésitez donc pas à comparer les prix de plusieurs centres ! Vous pouvez passer par des comparateurs privés en ligne, mais aussi par le portail officiel mis en place par l'État en 2020 et qui a tout récemment évolué. La nouvelle adresse Prix.conso.gouv.fr/controle-technique propose aux usagers des cartes interactives à échelles nationale, départementale ou communale, afin de consulter les prix pratiqués par les établissements agréés pour les voitures particulières, les 4x4 et camionnettes, les camping-cars et même les voitures de collection. De leur côté, les professionnels ont accès à une téléprocédure d'enregistrement sécurisée.



Julie Polizzi