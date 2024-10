FOIRE DE CHALON - Chez Sébastien Bidaut, la nouvelle génération se prépare déjà

Sébastien Bidaut et sa fille Lilou sont à pied d'oeuvre pour préparer la suite de la belle aventure entrepreneuriale. Un nouveau bâtiment est appelé à sortir de terre du côté de St Loup-de-Varennes et père et fille mettent tout en œuvre pour la satisfaction client concernant votre projet d’ouverture/fermeture classique ou moderne, standard ou sur mesure, en neuf comme en rénovation (volets roulants et battants, fenêtres et baies coulissantes en aluminium et PVC, portes d’entrée, stores, pergolas, gardes corps, clôtures, portails, portes de garage et motorisations adéquates). En attendant, ils sont sur la foire de Chalon jusqu'à dimanche.