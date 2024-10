Saint Rémy s’est paré de couleurs ce samedi 5 octobre dans le cadre d’Octobre Rose, Septembre en Or et Movember.

Les san-rémois étaient dans l’action ce 5 octobre pour soutenir les combats contre les cancers féminins, pédiatriques et masculins.

La mairie de Saint Rémy avait organisé « Automne en couleurs », une manifestation qui regroupe à la fois Septembre en Or, Octobre rose et Movember, samedi 5 octobre.

Place de la mairie, il y avait des stands avec des associations de soutien aux personnes malades dont un de sensibilisation à l’autopalpation mammaire avec Oncossup, un autre « mon café rose » tenu par les membres du Lions Club Saôcouna, un stand de cartes de l’association Parenthèse Scrap, la Ligue contre le cancer, Toujours femme et bien d’autres encore !

De nombreux san-rémois ont répondu présent pour « Automne en couleurs »,

Les inscriptions pour la marche (prix : 3€) sur place au stand de la mairie faites, les randonneurs sont partis pour une marche d’une heure et demie avec le club randonnée de Saint-Rémy.

A partir de 10h00 les adeptes de la color run ont pu s’inscrire (prix : 3€), il s’en est suivi un échauffement collectif avec Stéphanie Bedin.

Florence Plissonnier maire de la commune, dans son discours d’ouverture juste avant la color run, a rappelé : « Notre objectif est d’offrir une même visibilité, et une sensibilisation commune, aux cancers pédiatriques (Septembre en or), masculins (Movember) et féminins (Octobre rose). Toutes les familles sont concernées ».

Les coureurs se sont élancés à 11h30 de la place de la mairie sous une pluie de couleurs pour un tour d’1,3km.

Les san-rémois ont reçu la visite de Sébastien Martin président du Grand Chalon dans le cadre d’octobre rose.

Une buvette était ouverte avec gaufres et gâteaux. L’ensemble des bénéfices de la matinée sera reversé à plusieurs associations de lutte contre le cancer.

C.Cléaux