TRIBUNAL DE CHALON - « Une colère mal dirigée »

Il a 23 ans. L’an dernier il a frappé un gars au point de lui causer un traumatisme crânien, des bleus au visage et des tas de dermabrasions (10 jours d’ITT) tout ça pourquoi ?

Eh bien parce qu’il avait une copine et qu’elle avait une relation avec ce gars… Il est jugé ce jeudi 10 octobre selon la procédure de CRPC, l’ancien plaider-coupable*.

« C’était une situation très difficile à gérer avec ma compagne. C’était une colère mal dirigée » dit le prévenu. Il ne connaissait même pas la victime, il est allé le trouver « pour s’expliquer » et « ça a dégénéré ».

Aujourd’hui, il travaille en CDI et il est toujours avec sa copine (ce qui ne serait sans doute pas le cas s’il avait dirigé sa colère contre elle ?). Il n’a pas de casier judiciaire et il voit un psychologue depuis le mois dernier. « Il a conscience de ses carences à gérer ses frustrations, sa colère, et il a vraiment pour objectif de se canaliser, parce que pour lui aussi c’est une douleur » plaide son avocate.

La présidente le dit coupable et homologue la peine proposée par le procureur de la République, acceptée par le prévenu, soir un stage de citoyenneté, à ses frais (400 euros d’amende en cas de non-exécution). Le procureur a précisé en note qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’inéligibilité.

FSA

* https://www.vie-publique.fr/fiches/268576-quest-ce-que-la-crpc-ou-plaider-coupable