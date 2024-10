L’Intelligence artificielle peut-elle nous rendre meilleurs ? C’était chez SUMA Chalon, ce jeudi

Une conférence exclusive et passionnante accueillie par SUMA Audi Chalon, en partenariat avec le média “Usbek et Rica”. Ça pétillait d’humour et de punchlines !

Une nouvelle fois, les locaux du showroom SUMA Audi Chalon se transforment pour recevoir dignement la soirée “spéciale IA” d’Audi Talk : une joute verbale amicale entre deux spécialistes, opposant des points de vue volontairement contrastés.

Vincent Montoux, directeur des Opérations du groupe SUMA, a présenté les jeunes débatteurs qui se sont affrontés autour d’une problématique actuelle et fascinante : l’IA peut-elle nous rendre meilleurs ? Comment imaginer notre future « colocation » avec les IA ?

Laura Sibony, diplômée d’HEC, la Sorbonne et Sciences Po, est enseignante à HEC, fondatrice de l’École de la Parole et écrivaine (1).

Rémy Demichelis est journaliste au groupe Les Echos-Le Parisien, chargé d’enseignement, chercheur spécialisé dans les enjeux éthiques des nouvelles technologies et auteur d’un essai (2).

Rendre la science accessible

François Fluhr, journaliste à Usbek et Rica, a joué le rôle de modérateur avec professionnalisme et humour, posant ainsi le cadre de la battle : « En 10 ans, nos ordis sont passés de petits assistants à petits génies capables de tout faire à notre place. Maintenant, ils conduisent nos voitures, ils posent des diagnostics médicaux, ils copient des tableaux de maitres.

Les fans de l’IA peuvent y voir un super pouvoir, capable de nous rendre plus intelligents, plus créatifs, et même plus égaux.

Quant aux détracteurs, ils imaginent déjà un futur déshumanisant, où nous sommes à la fois inutiles, inégaux, mais surtout accros à l’IA.

La vérité se situe entre ces deux imaginaires. »

Un face à face pétillant

Le ton est aussitôt donné : « je suis persuadée que, non seulement l’IA peut nous rendre meilleurs, mais qu’elle peut nous rendre plus humains », une thèse audacieuse que Laura Sibony a défendue avec adresse et décontraction.

Avec des arguments non moins convaincants, Rémy Demichelis a endossé le rôle du pessimiste : « les algorithmes ne sont jamais innocents. L’intelligence artificielle reproduit, voire amplifie les biais humains ». Eh oui, elle réveillerait « nos démons »…

Ce fut un duel d’idées aussi stimulant que réjouissant pour le public, dont les questions ont confirmé combien l’IA « nous obsède et nous effraie ».

Une soirée particulièrement réussie qui s’est joyeusement prolongée autour d’un somptueux buffet de mignardises. Quand l’intellect et la gourmandise se rejoignent autour de la quête du plaisir…

Nathalie DUNAND

[email protected]

(1) Laura Sibony est l’auteur de Fantasia – Contes et légendes de l’Intelligence artificielle (Grasset) qui aborde l’IA sous forme de fables et de dialogues.

(2) Rémy Demichelis est l’auteur de l’essai L’Intelligence artificielle, ses biais et les nôtres – Pourquoi la machine réveille nos démons (éditions du Faubourg).

SUMA Chalon

11, avenue de l’Automobile

Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 42 48 48

Mail : [email protected]