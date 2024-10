SUMA Chalon : L’Intelligence artificielle peut-elle nous rendre meilleurs ?

Rendre la science accessible

François Fluhr, journaliste à Usbek et Rica, a joué le rôle de modérateur avec professionnalisme et humour, posant ainsi le cadre de la battle : « En 10 ans, nos ordis sont passés de petits assistants à petits génies capables de tout faire à notre place. Maintenant, ils conduisent nos voitures, ils posent des diagnostics médicaux, ils copient des tableaux de maitres.

Les fans de l’IA peuvent y voir un super pouvoir, capable de nous rendre plus intelligents, plus créatifs, et même plus égaux.

Quant aux détracteurs, ils imaginent déjà un futur déshumanisant, où nous sommes à la fois inutiles, inégaux, mais surtout accros à l’IA.

La vérité se situe entre ces deux imaginaires. »