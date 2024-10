Le 7 novembre, le bar Côté Rhum à Chalon-sur-Saône se transforme en temple du rire

Un Comedy Club dijonnais. Fondé en 2022 par Thiébaud Derozier, ce club itinérant propose une plateforme d’expression pour les jeunes talents de la scène humoristique, en particulier ceux de la région Bourgogne–Franche-Comté.

Cette soirée promet une ambiance intimiste, où le rire sera roi. Au programme, trois humoristes issus de la nouvelle génération du stand-up. Thiébaud Derozier, talent prometteur de 22 ans, viendra partager ses meilleures blagues. Ce jeune Dijonnais a déjà assuré les premières parties de grands noms comme Paul Mirabel, Guillermo Guiz ou Tanguy Pastureau, et c’est avec son humour fin et percutant qu’il viendra conquérir le public de Côté Rhum.

À ses côtés, Thomas Cottin, humoriste bisontin et programmateur du Comedy Club « Les Rires du Doubs » à Besançon. Reconnu pour ses performances stand-up qui captivent les foules, Thomas est une étoile montante de l’humour dans l’Est de la France. Enfin, Victor Parnaso, humoriste parisien, clôturera ce trio explosif. Victor est un habitué des Comedy Clubs renommés comme le The Joke ou le Café Oscar à Paris, et a déjà fait les premières parties de Thomas Marty et Nash. Son style affûté et son humour ravageur ne manqueront pas de faire mouche auprès du public.

L’événement se déroulera en deux sessions : l’une à 19 h, l’autre à 20 h 30, permettant ainsi à tous de profiter du show. Il est fortement conseillé de réserver par SMS au 06 11 83 71 69.

L’entrée est gratuite, mais une consommation est obligatoire, et vous retrouvez sur place une carte de petite restauration.

Les humoristes seront rémunérés « au chapeau », invitant les spectateurs à contribuer à la hauteur de leurs moyens et de leurs rires.

Depuis sa création, ce Comedy Club dijonnais a su se faire une place parmi les initiatives qui promeuvent le rire et la bonne humeur à travers des spectacles itinérants.

Après la soirée du 7 novembre, un autre événement tout aussi attendu aura lieu le 27 novembre au même endroit : un 30/30 avec Thiébaud Derozier et Marc Rougé, une formule où chaque humoriste se partage la scène pendant 30 minutes. Marc Rougé, un humoriste parisien bien implanté dans la scène stand-up de la capitale, joue régulièrement au Paname Art Café et au Café Oscar. Son spectacle « Marc Rougé a quitté le groupe » a fait un tabac au Festival d’Avignon, et il est actuellement à l’affiche chaque samedi au Théâtre du Marais à Paris. D’autres dates, avec d’autres artistes sont d’ores et déjà annoncée les 11 et 18 décembre, 15 et 29 janvier, 12 février…

Il est demandé au public d’arriver 20 minutes avant le début de la session.

Dès maintenant, retenez cette première date, le 7 novembre chez Côté Rhum Chalon-sur -Saône. Réservation : 06 11 83 71 69 (uniquement par SMS) ! Places limitées.

Bar Côté Rhum

8, rue de Strasbourg

71100 Chalon-sur-Saône

Page FB Côté Rhum : https://www.facebook.com/Coterhumchalon

