BASKET FAUTEUIL - ELITE - Marseille submergé par la Saône et Chalon

Devant un public chalonnais toujours plus nombreux, l'Elan Chalon a parfaitement maîtrisé son match du début à la fin, au point d'axphyxier les Marseillais tant en attaque qu'en défense. Sandra Cléaux avait prévu, elle espérait que "la mayonnaise prenne" entre les nouvelles recrues et les anciens. Des joueurs qui pour la plupart se connaissent parfaitement, pour avoir déjà évolué ensemble. Il n'empêche que pour Chalon sur Saône, ce match avait valeur de référence pour justement évaluer toujours le comportement des uns et des autres, et les ajustements à réaliser avant le rendez-vous des grosses pointures du championnat.

Le pressing défensif très incisif des Chalonnais, sans commettre de fautes, va fonctionner à merveille, obligeant les Marseillais à monter d'un cran. Avec les renforts de Karlis GABRANOVS et de Rémy BAYLE, l'Elan Chalon a véritablement passé la seconde, permettant aux anciens, Zouhir CHALLAT, Chemsedine DAHMANI et Abdelghani BOUGHANIA de se créer bien plus d'espaces et d'opportunités. Parallèlement, Youssoupha DIOUF, Grygoriy MILYUTIN, Kélian DARJOUR et Miléa ITA, ont profité d'une dynamique bien menée pour s'imposer dans leurs duels et marquer au bon moment.

Dès le premier quart temps, Chalon mène 26 à 8 et rien ne va arrêter les Chalonnais. Cerise sur le gâteau, la réussite devant le panier réussit parfaitement à Karlis et Zouhir aux trois points, de quoi, étouffer toute capacité de retour marseillais. A la mi-temps, Chalon est loin devant sur le score de 47 à 14.

Pas question pour autant sur ces lauriers, même si Sandra Cléaux autorise le départ de Rémy Bayle pour des obligations familiales, compte-tenu de l'avance. C'est dire la confiance du côté chalonnais.

Pour ce troisième quart temps,il va falloir attendre au moins 5 minutes pour que Marseille décroche son premier panier, signe de l'intensité du barrage chalonnais, d'autant plus que les fautes pleuvent au profit de Chalon. Un troisième quart temps qui se termine sur le score de 67 à 23. Un match qui se termine sur le score final de 89 à 38.

Bien maîtrisé de bout en bout, sans fautes, sans maladresses inutiles, Chalon peut envisager sa prochaine rencontre contre Gennevilliers en toute sérénité, même si le goût de la Seine sera bien plus dur à avaler que celui de la Méditerranée.

Bravo en attendant pour ce bel esprit et cette jolie physionomie d'équipe.

Laurent Guillaumé