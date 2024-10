Les jeunes grimpeurs du Club Alpin Chalon avaient rendez-vous à Auxerre ce week-end

Après une saison 2023-2024 très encourageante avec pas moins de 3 grimpeurs du CAF chalon qualifiés pour les championnats de France élite, la nouvelle saison repart de plus belle !

Au programme de ce week-end, la première compétition pour nos jeunes U10, U12 et U14 sur le super mur de Auxerre qui accueillait pas moins de 200 compétiteurs toutes catégories confondues.

Résultat des courses, les Chalonnais reviennent avec 2 médailles d’or, une pour Martin Desroche en U12 et une pour Nolhan Comparet en U14.

On soulignera également les belles performances de Juliette Bondil et Adèle Pied qui prennent respectivement les quatrième et cinquième place en U14, ainsi que la douzième place de Chloé Comparet en U10.