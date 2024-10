Inauguration de la station d'épuration "Crissey SaôneOr" le lundi 07 octobre 2024.

Après plus de 4 ans de travaux, le Grand Chalon annonce la fin des travaux de réhabilitation de la station d’épuration de "Crissey SaôneOr", projet d’un montant de 9,3 millions d’euros.

Historique

La station d’épuration de Crissey a été créée en 1980 pour principalement traiter les effluents industriels de la Zone Industrielle Nord avec comme grandes industries Kodak et Mesta chimie fine. Après la fermeture de ces sites, la charge polluante a drastiquement baissé. En 2012, la gestion de la station a été reprise par le Grand Chalon.

Le projet

De grands travaux sont entrepris par le Grand Chalon pour faire face aux nouveaux défis environnementaux et techniques, la station d’épuration appelée SaôneOr a été remise aux normes en 2013. En 2014 les effluents de Crissey, Virey le Grand, Fragnes La Loyère sont traités dans la station. Il s’ensuivra un plan de réhabilitation et en 2020/2021 le lancement des travaux de réhabilitation, travaux achevés et tests de fonctionnements réalisés. La station est aujourd’hui opérationnelle dans sa nouvelle configuration en sachant que tous les travaux ont été réalisés station en fonctionnement.

Caractéristiques de la nouvelle station

La réhabilitation de la station a intégré des innovations majeures qui permettent à la nouvelle station de répondre aux normes les plus strictes en matière de traitement des eaux et de gestion durable des ressources.

La continuité de service durant tout le chantier a été assurée, il y a 3 réacteurs pour traiter les eaux et deux files pour traiter les boues. Les eaux usées arrivent à la station et passent par des étapes de prétraitement, procédé utilisant la technologie NEREDA de traitement biologique par boues granulaires, 2 presses à vis pour le traitement des boues et 2 bassins de stockage ont été créés pour gérer les excédents d’eau en cas de fortes pluies.

Les invités ont fait le tour des installations extérieures en particulier la refonte et agrandissement des bassins.

L’inauguration

Sébastien Martin président du Grand Chalon a coupé le ruban, accompagné de Pascal Boulling maire de Crissey, de Dominique Juillot vice-président du Grand Chalon, de Vincent Bergeret vice-président du Grand Chalon en charge de l’eau et l’assainissement, d’Alain Gaudray conseiller départemental, de Maryline Coin chargée d'interventions agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, de Florian Rouhtier, directeur général adjoint de l’entreprise SOURCES et de représentants des entreprises qui ont œuvré à la rénovation de la station. On pouvait noter la présence d'Annie Sassignol maire de Champforgeuil.

Quelques prises de paroles successivement par Pascal Boulling satisfait d’avoir une station moderne avec un traitement de meilleure qualité et bien moins polluant. Maryline Coin chargée d'interventions agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a rappelé dans son propos que le premier contrat d’agglo a été mis en place en 2013 et que 10 ans après un nouveau contrat est prévu pour le programme 2025.

Ce projet permet à la station de mieux répondre aux besoins actuels de traitement des eaux usées du territoire. La station, initialement conçue pour une capacité de 116 667 EH (équivalents habitants), a été adaptée pour traiter 30 400 EH mais pourrait évoluer jusqu’à 45 000 EH, avec des performances énergétiques environnementales améliorées selon les propos tenus et par Florian Rouhtier et par Sébastien Martin lors de leur discours.

Financement

Ce projet a été rendu possible grâce un financement de 9,3 millions d’euros, incluant une subvention de 1,5 millions d’euros de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, en reconnaissance de l’engagement du Grand Chalon en faveur de la préservation de l’eau et de la gestion des ressources hydriques.

Cette réhabilitation marque une étape importante pour le Grand Chalon dans sa stratégie de gestion durable des eaux, en concordance avec ses engagements environnementaux en faveur de la transition écologique.

C.Cléaux