Champforgeuil prime la sécurité avec un nouveau ralentisseur rue de Paris.

Lequel d’entre nous n’a jamais critiqué les ralentisseurs et autres coussins berlinois et pourtant dans de nombreux endroits ils sécurisent certaines zones d’agglomération.

La rue de Paris traversant la commune de Champforgeuil fait partie des voies de circulation les plus fréquentées de l’agglomération chalonnaise.

A la demande d’habitants et de certains commerçants de la commune et afin de réduire la vitesse des véhicules et de permettre aux personnes de traverser la rue en toute sécurité, la municipalité a fait réaliser un passage piéton sur un ralentisseur aux abords de la pharmacie. Ce ralentisseur, installé il y a quelques semaines, est très apprécié des usagers. La commune compte quatre ralentisseurs du type plateau.

Annie Sassignol, maire de Champforgeuil, et Daniel Chapuis, adjoint à l’urbanisme ont ajouté : « On nous a demandé d’en installer d’autres dans la rue de Paris, mais pour des raisons techniques, ce n’est pas possible ».

Le coût des travaux pour sécuriser le passage piétons s’élève à 13 900 €.

C.Cléaux