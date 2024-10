Châtenoy le Royal : la résidence séniors porte désormais le nom de Résidence séniors "Roland Bachelard".

C’est avec une très vive émotion que ce vendredi soir 11 octobre 2024 à la résidence séniors, s’est déroulée l’inauguration de la plaque portant le nom de Roland Bachelard donné à la résidence séniors par la municipalité de Châtenoy le Royal.

Vincent Bergeret avait invité pour cette inauguration Séverine Bachelard l’épouse de Roland Bachelard, ses enfants, les élus de la ville, la responsable du CCAS, la DGS, le responsable des services techniques, les représentants des entreprises Cegebat et Guinot.

Monsieur le maire, madame Bachelard et les enfants ont dévoilé la plaque apposée à l’entrée du site de la résidence.

Roland Bachelard l'humaniste et batisseur restera à tout jamais lié à cette résidence qui porte maintenant son nom.

Ensuite toutes les personnes sont rentrées dans la salle d’activités où Vincent Bergeret a prononcé son discours :

« C'est avec une grande émotion et une immense fierté que nous sommes ici pour inaugurer le nom de la Résidence Seniors,

• fierté car c’est un projet communal ambitieux qui après quelques années de vie prouve tous les jours son grand intérêt,

• Et une grande émotion car nous dédions cet espace à celui qui l’a écrit, dessiné, porté et qui nous a quittés trop tôt : Roland Bachelard, Roland qui nous a profondément et durablement marqués

Roland a laissé une empreinte ici à Châtenoy au-delà de son parcours professionnel

Je ne retracerai pas son parcours, cela a déjà été fait en d’autres lieux et en d’autres circonstances

Je rappellerai seulement que Roland a supervisé des projets structurants pour notre commune, la rénovation de la salle des fêtes, la Maison de santé pluridisciplinaire et ces 25 logements seniors. C’était un bâtisseur

C’était un homme animé par des valeurs humaines et un profond respect pour les autres. C’était un humaniste

En juin 2020, il a été élu conseiller municipal de Châtenoy-le-Royal, il disait vouloir mener ce nouveau et dernier challenge dans cette commune qu’il avait choisie

Son engagement pour la ville était sincère et profondément ancré dans une volonté de servir l’intérêt général,

Pour ceux qui ont eu la chance de connaître Roland, vous savez à quel point il était apprécié pour sa sagesse, sa gentillesse, et son écoute, mais pas seulement car il savait aussi rassembler et encourager.

Roland a souvent rappelé l’importance de bâtir pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Ce lieu ne pouvait que porter son nom.

À la mémoire de Roland, nous inaugurons aujourd'hui cette résidence qui est à son image : solide et bienveillant

Que cette résidence soit non seulement un hommage à Roland, mais aussi une profonde reconnaissance pour ce qu’il nous a apportés à chacun

Merci, Roland, pour ton héritage, et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui ».

Un verre de l’amitié a été partagé en hommage et en reconnaissance à Roland Bachelard.

C.Cléaux