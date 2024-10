AVIS DE DECES - Madame Odette JOURNEAUX née CARRE

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE



Maryse et Jean-Jacques, sa fille et son gendre ;

Lucie, Alice et Alexandre,

ses petites-filles ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette JOURNEAUX

née CARRE

survenu à l'aube de ses 95 ans.

Odette repose au funérarium de Saint-Martin-en-Bresse.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 octobre 2024 à 14h30 en l'église de

Saint-Martin-en-Bresse.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie l'ADMR, le SSIAD, les infirmières, ainsi que l'Ehpad de Mervans pour leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir

Edmond

son époux décédé en 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.