AVIS DE DECES - Madame Janine MAILLOT née GOUT

CHAGNY



Guy Merle,

Annie et Jean-Marc Guillemin,

Odile et Christian Devaux,

Isabelle Maillot, ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

les familles Gout, Maillot,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Janine MAILLOT

née GOUT

survenu le 8 octobre 2024.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 17 octobre 2024 à 10 heures, en l'église de Chagny.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Georges

décédé en 2007

son fils

Jean-François

décédé en 2024

et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.