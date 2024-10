Judo Club Chalonnais, chronique d’un club en pleine forme !

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue vendredi dernier au Dojo de la rue le la paix, le président Christophe CHARDIN a tout d’abord retracé les faits de la saison qui s’est écoulé puis

après un court retour sur l’histoire de l’association qui fêtera ses 75 ans en 2025, le président a tenu à remercier toutes les personnes présentes ainsi que les élus, Dominique MELIN, vice présidente en charge des sports au Grand Chalon, Pierre CARLOT, adjoint aux sports de la ville de Chalon et Jean Luc DURAND, représentant l’Oms.

C’est devant une assemblée consistante que la parole fût donnée ensuite à Anne RION, la trésorière, qui a énuméré un bilan financier montrant la bonne forme de l’association.

Yann DU CLOSEL, le directeur technique du club a ensuite fait l’éloge d’une saison sportive exceptionnelle qui a vu bon nombre des judokas du club évolués au niveau national, et cela en 1ère, 2ème et 3ème division , dans toutes les catégories d’âges, y compris chez les vétérans, avec 1 titre de champion de France et une 5ème place au championnat du Monde Vétérans ainsi qu’une 9ème place au France Cadets 1ère Division.

L’occasion de mettre en avant aussi, les 2 représentantes du club et même de la Saône et Loire, Laura PERONET et Chloé DEPLANCHON, qui défendront les couleurs de la ville lors du Championnat de France Seniors 1ère division qui se déroulera au Colisée de Chalon les 2 et 3 Novembre prochain.

La santé du club,avec des cours bien pleins, un bilan financier positif et de très bons résultats sportifs, permet au président CHARDIN de quitter son poste l’esprit léger, lui qui vient d’être nouvellement élu au poste de président du comité Judo 71.