L'Amicale des Anciens Tangos Chalonnais a tenu son assemblée générale

C’est devant une bonne soixantaine de personnes, adhérents et sympathisants de l’Amicale, que le Président JP CRETIN ouvrait la séance. Après avoir remercié le Grand Chalon, la ville de Chalon et le RTC pour la mise à disposition des locaux et de matériels, ainsi que les bénévoles de l’Amicale, il a présenté le Rapport d’Activité.



RAPPORT D’ACTIVITE

Il est à noter un regain d’intérêt pour l’Amicale comme en témoigne les 10 nouveaux adhérents ayant cotisé la saison dernière, portant l’effectif à 60 adhérents. La nouvelle saison débute de la meilleure des façons avec déjà plusieurs autres nouveaux adhérents. Ajoutons que Delphine, une nouvelle bénévole, viendra prêter main forte à l’équipe habituelle : Laurent (le cuisinier), Sylvie, Marie-Claude, Josette et Annick. Saluons cette sympathique équipe dévouée sans qui aucune des soirées mensuelles ne serait possible.

ACTIONS MENEES AU COURS DE LA SAISON 2023-2024

don d’un chèque au bénéfice de la Ligue contre le Cancer remis à Mme Bessette, représentante locale, présente lors de la soirée de janvier,

prise en charge d’une partie des frais de repas des adhérents ayant pris part aux repas d’avant-match RTC-St Claude et RTC-COC,

prise en charge du coût et remise des 3 coupes des jeunes M8, en clôture du tournoi L. Brailly,

prise en charge des frais de la matinée de fin de saison des jeunes M8 (jeux et collation),

prise en charge d’une partie des frais de repas des adhérents présents au repas du nouvel-an du 05 janvier et aux deux repas de la journée champêtre de fin de saison du 29 juin.

ACTIONS PROPOSÉES POUR LA SAISON 2024-2025

Il est proposé de mener les mêmes actions qu’en 2023-2024, sachant que l’Amicale va cibler sa participation à deux des cinq repas d’avant-match du RTC. De plus, si l’occasion se présente, elle participera aux frais d’un déplacement avec le 16 Tango pour assister à un match de Top 14 (ex LOU-La Rochelle de mi-février).

Il a été décidé de maintenir un don à une Association caritative, tout en changeant de bénéficiaire qui reste à déterminer.

C’est dans l’après-midi du 5 juin qu’aura lieu la traditionnelle initiation à la Boule Lyonnaise par les amis de la Boule d’Or, clôturée par l’habituelle paëlla.

La journée champêtre de fin de saison est planifiée le samedi 21 juin 2025.

Le Rapport d’Activité a été adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER

Pour l’exercice de la saison, de septembre 2023 à fin juin 2024, les montants des différents postes de recettes et de dépenses cités au rapport d’activité ont été largement détaillés et expliqués par le Président. Il en résulte que :

le poste relatif aux repas des onze soirées est globalement autofinancé par le montant du repas acquitté par chaque participant,

le poste relatif aux différentes actions détaillées au rapport d’activité est largement couvert par le montant des cotisations, seules sources de recette.

Sont actés le même montant du prix du repas et de celui de la cotisation.

En final, l’effectif en hausse et les finances qui font état d’un excédent laissent augurer d’une bonne saison à venir.

Le Rapport Financier a été adopté à l’unanimité

ELECTION DU BUREAU 2024-2025

Après avoir enregistré le retrait de Yves Lechalier, en vue de cette nouvelle saison 2024-2025, la composition du même Bureau a été proposée au vote des adhérents pour assurer sa septième saison, à savoir :

Sous la Présidence d’Honneur de Bruno GIRARD et Gérard LEBEAULT :

Président : J-P. CRETIN / Vice-Président (trésorier-adjoint) : A. SIMONATO / Trésorier : P. DUPERRON / Secrétaire : M. BOUDAILLER

Naturellement, toute bonne volonté pourra être cooptée en cours de saison.

Le Bureau a été reconduit à l’unanimité

Après s’être donné rendez-vous le jeudi 07/11, date de la prochaine soirée, la séance a été clôturée par l’incontournable apéritif (avec modération !) suivi du traditionnel repas, avec au menu, entre-autre, du sanglier finement cuisiné par l’ami Laurent.



J-P C - le Président pour le Bureau de l’Amicale